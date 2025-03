La empresa gaditana Pikotea aspira a "acelerar" su expansión con la entrada de Sipay

Cádiz/Pikotea da un paso más en su evolución con la compra por parte de Sipay de una parte mayoritaria. Esta ampliación de capital y la entrada de la compañía madrileña como nuevo socio permite a la empresa gaditana "acceder a nuevos mercados y acelerar nuestra expansión", una apuesta decidida por su crecimiento. Guillermo González-Outón, el CEO y CTO de Pikotea, abunda en esta idea a la hora de hablar, además, de "una internacionalización estratégica".

El acuerdo, detalla el responsable de Pikotea que se transforma con esta operación en Sipos, "supone una ampliación de capital que nos permitirá crecer aún más, ampliar horizontes y llegar, junto con nuestro nuevo socio, a grandes grupos y cadenas". A eso contribuye, entiende, la consolidada trayectoria de Sipay y su cartera de clientes.

Pikotea nació en 2016 de la visión personal de González-Outón. Tres años después salió al mercado una solución innovadora para la digitalización de la hostelería. Fue una aventura en la que empezaron tres socios, de los que se mantienen dos. "Hemos crecido significativamente, consolidando una amplia cartera de clientes y desarrollando constantemente nuevas funcionalidades para adaptarnos a las necesidades del sector", apunta el CEO.

"Buscamos ampliar nuestra presencia en verticales del comercio y fortalecer nuestra propuesta en el mercado"

Su camino y el de Sipay se cruzan "casi por casualidad", en palabras de González-Outón. Su incorporación como nuevo socio mayoritario supone un impulso estratégico para seguir evolucionando en el sector Horeca. "Ambos encontramos en el otro el socio ideal para seguir creciendo", admite. Porque ese es el momento en el que Pikotea se encuentra actualmente, en "una etapa clave de crecimiento y expansión, con una hoja de ruta ambiciosa y nuevos desarrollos tecnológicos en marcha". Entre otros objetivos se plantea una "internacionalización estratégica". "Esta unión nos permite acelerar nuestra evolución y consolidarnos en el sector", añade.

Misma estructura, misma sede

Pikotea, ahora Sipos, mantiene la misma estructura interna, pero integra dentro de la empresa las soluciones de pago y los servicios de valor añadido de Sipay. Era necesario, entienden desde la empresa, unificar las soluciones que ofrecen en conjunto y consolidar una identidad "más fuerte y global". "Con esta integración, buscamos ampliar nuestra presencia en distintos verticales del comercio y fortalecer nuestra propuesta en el mercado", explica González-Outón.

Los cambios que la empresa vivirá no implican, al menos no está en la intención de la dirección, un cambio de sede. Sipos mantendrá sus oficinas en la provincia de Cádiz, en concreto en Chiclana. "Apostamos firmemente por el talento local, sin dejar de ampliar nuestra red en otras zonas estratégicas. Emprender desde Cádiz ha sido un desafío, y sabemos que muchas veces no se nos ha puesto fácil, pero creemos en el potencial de la región y queremos seguir creciendo desde aquí", defiende. Además, aunque ofrecen servicio a nivel mundial –una actividad que hacen de manera remota–, la provincia es un punto estratégico para el turismo y la hostelería, a los que las soluciones de Pikotea y de Sipay unificadas en Sipos pueden aportar un gran valor, a hoteles y restaurantes que buscan digitalizarse y mejorar su eficiencia operativa.

Entre las propuestas para la digitalización del sector de la hostelería desarrolladas por Pikotea desde sus inicios se encuentran los TPV (terminal de punto de venta) multiplataforma, un sistema de reservas y gestión de mesas, el control y permisos de empleados, la integración con cajones inteligentes, las métricas avanzadas y el control en remoto del negocio, los autopedidos en mesa, domicilio y recoger y la base de datos de clientes y fidelización. Ahora Sipos añadirá a esas soluciones servicios como la plataforma de pagos omnicanal, la integración con sistemas PMS (de gestión) de hostelería, los pagos fraccionados con múltiples métodos de pago y las predicciones financieras y de consumo con IA (inteligencia artificial).

"Emprender desde Cádiz ha sido un desafío, no se nos ha puesto fácil, pero creemos en el potencial de la región"

Es, resalta el CEO, "una solución aún más robusta y alineada con las necesidades de las grandes cadenas hoteleras y de restauración, que requieren tecnología eficiente, flexible y escalable para mejorar la experiencia del cliente y optimizar la operativa de sus negocios". Con todo, no solo será una suma de fortalezas, puesto que también se trabaja en el desarrollo de nuevas funciones de marketing para hostelería. La idea, detalla González-Outón, es "que los negocios puedan aprovechar sus bases de datos de clientes de manera estratégica, con programas de fidelización innovadores y diferenciadores".

Pikotea aporta a la nueva empresa una cartera de clientes procedentes de toda España, pero también de Latinoamérica. "Debido a la demanda orgánica, hemos empezado a expandirnos", concreta. La clientela abarca todo tipo de negocios dentro del sector Horeca: bares y restaurantes tradicionales, cadenas de comida rápida, hoteles o discotecas, a los que la empresa ha permitido introducirse en los beneficios de la digitalización, con "soluciones adaptadas tanto para pequeños negocios locales como para grandes grupos y franquicias". La entrada de la tecnología de pagos omnicanal de Sipay conlleva que Pikotea (ya Sipos) pueda alcanzar los estándares exigidos por las grandes cadenas hoteleras y los grupos de restauración, "que necesitan integrar pagos de manera segura y sin fricción en cualquier punto de contacto con el cliente". A partir de ahora pueden ofrecer una plataforma avanzada para la gestión y digitalización de negocios de cualquier tamaño. Con ejemplos como Hoteles Majetic, Hoteles Hesperia, Meliá y Alma Hoteles, con los que ya trabaja Sipay.