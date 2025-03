Persán compra Mibelle al grupo suizo Migros y crea un gigante con 3.400 empleados en la industria del cuidado del hogar e higiene personal

Sevilla/El grupo Persán da un paso decisivo en su crecimiento por medio de una adquisición La multinacional sevillana, que es líder europeo en los sectores del cuidado del hogar y cuidado personal, anunció este lunes que ha compardo al grupo suizo Migros la compañía Mibelle Group, especializada en cuidado personal y cosmética, cuidado del hogar, nutrición, así como el desarrollo de ingredientes activos.

La operación supone que la empresa que preside Concha Yoldi García se hace cargo de todos los empleados e instalaciones de Mibelle Group en Suiza, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Estados Unidos y Australia. La operación convierte a Persán en uno de los mayores actores mundiales en la fabricación y comercialización de productos de marcas del distribuidor para el cuidado personal y del hogar, un gigante en su sector de más de 3.000 empleados. La compraventa no incluye la filial surcoreana de Mibelle Group, Gowoonsesang Cosmetics Co, Ltd, que ha sido adquirida por L'Oréal, una operación que ya se comunicó en diciembre de 2024.

Persán no ha dudado en califica como "un hito histórico en la expansión internacional" la adquisición de Mibelle Group. En términos de empleo, la multinacional sevillana aumentará su plantilla en un 70%. Hasta ahora, la compañía propiedad de la familia Moya Yoldi contaba con más de 2.000 empleados y tres plantas en Sevilla (España), Wróblowice (Polonia) y Saint-Vulbas (Francia). Con los 1.400 trabajadores de Mibelle Group, Persán sumará más de 3.400 empleados y su facturación se elevará por encima de los mil millones de euros.

*Noticia de última hora. Será ampliada en próximos minutos.