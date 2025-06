La jiennense Family Biscuits adquiere Natural Biscuits en el marco de su plan de inversión 2025-2026

Sevilla/La empresa jiennense Family Biscuits ha dado un paso más en su ambicioso crecimiento con la adquisición de todos los activos de la compañía burgalesa Natural Biscuits, que en 2020 había entrado en concurso de acreedores.

Esta operación forma parte del plan de inversión 2025-2026, dotado con un presupuesto de un millón de euros, y permitirá a la firma andaluza incrementar su capacidad productiva y continuar con su dinámica innovadora, con el objetivo de desarrollar al menos diez nuevas referencias anuales.

Fundada en 2021, Family Biscuits ha experimentado un crecimiento acelerado desde sus inicios. Solo en 2024 ha alcanzado una facturación récord de 32 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14% respecto al ejercicio anterior, tras haber aumentado ya un 50% en 2023. De cara a 2025, la previsión es ambiciosa: alcanzar los 50 millones de euros.

Desde su nacimiento, la compañía ha buscado diferenciarse apostando por una gama de galletas saludables, sabrosas y con ingredientes de calidad, entre los que destaca el aceite de oliva virgen extra, seña de identidad del territorio jiennense. "Buscamos que se puedan comer galletas saludables, con buena calidad-precio", explican desde la empresa.

La marca 'Family Biscuits", que continúa ganando presencia en el mercado, constituye el eje central de la estrategia de la empresa. A diferencia de otros fabricantes, la compañía no apuesta exclusivamente por la marca de distribuidor, sino que prioriza el desarrollo de su marca propia. "No hacemos marca blanca si el cliente no compra también nuestra marca; trabajamos con un modelo mixto", apunta María Santana, directora de comunicación y marketing de la firma.

Entre sus productos estrella destacan María del Sur Canela y María del Sur Integral con Espelta, ambas elaboradas con 100% aceite de oliva virgen extra y, en el segundo caso, también con harina integral. Detrás de estas fórmulas se encuentra un trabajo conjunto entre centros tecnológicos del aceite de oliva, la Universidad de Jaén y el propio departamento de I+D de Family Biscuits, que ha logrado desarrollar un tipo de aceite que no enrancia la galleta ni altera su sabor, pero mantiene sus propiedades incluso tras el horneado.

La oferta se completa con otras referencias como la María Jengibre al toque de canela, la línea Tostakids, pensada para niños y patrocinada por La Patrulla Canina, enriquecida con cacao, calcio, hierro y seis vitaminas, y una gama creciente de productos 0% azúcares añadidos, como las Digestive Natur Fun Avena 0% o las Petit 0%, de origen francés. También apuestan por productos sin gluten, con avena y formatos a granel, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo.

La historia de Family Biscuits es también un ejemplo de resiliencia empresarial. Sus instalaciones, anteriormente propiedad de Cerealto Siro Foods, estuvieron cerca de desaparecer tras una etapa de continuas pérdidas. Con su adquisición, nació una nueva etapa marca por la recuperación y la renovación. Su nombre se manejaba bien en el mercado, pero al ser una marca nueva había que hacerse hueco poco a poco.

Durante este camino, el equipo ha tenido que hacer frente a numerosas dificultades, desde un ERTE de seis meses, pasando por la crisis de la Covid-19, la subida de las materias primas o las huelgas de transportistas. Hoy, la planta jiennense cuenta con una plantilla cualificada de unas 200 personas, y la empresa se encuentra en un momento de clara expansión, decidida a consolidar su posición en el mercado nacional y abrirse camino en nuevos horizontes.