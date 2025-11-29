Los jabalíes muertos por peste porcina africana en Barcelona aumentan a seis

El hallazgo de cuatro nuevos jabalíes muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola (Barcelona) ha elevado a seis el número total de animales fallecidos por esta enfermedad. Las autoridades del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat confirmaron ayer que los nuevos cadáveres aparecieron en la misma zona donde se detectaron los dos primeros casos esta semana, en las inmediaciones del campus de la Universitat Autónoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola del Vallès.

Este brote representa un hito preocupante al ser el primero detectado en territorio español desde 1994, hace más de 30 años. La gravedad de la situación ha llevado a la administración catalana a establecer estrictas medidas de contención que incluyen dos perímetros de seguridad: uno de 6 kilómetros alrededor del foco, considerado 'Zona de Infección', donde se ha restringido completamente el acceso excepto a residentes; y otro de 20 kilómetros, denominado 'Zona de Vigilancia', donde se han prohibido todas las actividades al aire libre organizadas.

Para garantizar el cumplimiento de estas restricciones, la Generalitat ha desplegado un dispositivo especial este fin de semana que incluye agentes de los Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales y efectivos de las policías locales. Estas medidas afectan a un total de 76 municipios, incluyendo áreas de Barcelona pertenecientes a la sierra de Collserola, en un intento por contener la propagación del virus.

Proceso de confirmación y análisis de los casos

Los cuatro nuevos ejemplares de jabalí fueron sometidos a análisis en el laboratorio CReSA, centro especializado en sanidad animal dependiente del Departamento de Agricultura. Las pruebas preliminares arrojaron resultado positivo para peste porcina africana, aunque la confirmación oficial definitiva corresponde al laboratorio de referencia nacional dependiente del Ministerio de Agricultura, ubicado en Madrid, donde ya se han enviado las muestras correspondientes.

Este protocolo sigue el mismo procedimiento que se llevó a cabo con los dos primeros jabalíes hallados esta semana, cuyos resultados positivos desencadenaron la activación del plan de contingencia. La rápida detección de más casos en la misma zona refuerza la hipótesis de un brote localizado, pero también eleva la preocupación sobre su posible expansión si no se controla adecuadamente.

Zonas afectadas y restricciones impuestas

La 'Zona de Infección', con un radio de 6 kilómetros desde el punto de hallazgo de los animales, comprende doce municipios del área metropolitana de Barcelona: Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Terrassa y Rubí.

En este primer perímetro se han implementado medidas muy restrictivas que incluyen el cierre total de accesos al medio natural, la prohibición de actividades de caza y trabajos forestales, la instalación de barreras físicas y químicas para evitar el movimiento de fauna silvestre, la colocación de trampas específicas para jabalíes y la prohibición de cualquier actividad en zonas rústicas por motivos de bioseguridad.

Por su parte, la 'Zona de Vigilancia', que se extiende hasta 20 kilómetros desde el foco, afecta a 64 municipios adicionales pertenecientes a ocho comarcas catalanas: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental. En esta área se han restringido las actividades al aire libre organizadas, como excursiones a pie o en bicicleta, y se ha limitado la caza y otras actividades que puedan dificultar el control del brote.

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante esta situación de emergencia sanitaria animal, la Generalitat ha emitido una serie de indicaciones dirigidas tanto a ciudadanos como a ayuntamientos de las zonas afectadas. Entre ellas destacan la necesidad de extremar la limpieza de papeleras y contenedores para evitar que restos de alimentos puedan atraer a jabalíes; situar los comederos de gatos en lugares elevados y exteriores para impedir el acceso de fauna silvestre; abstenerse completamente de alimentar a jabalíes; y mantener cerradas las zonas de picnic hasta nuevo aviso.

Además, se ha hecho un llamamiento especial para que, en caso de encontrar un jabalí muerto, no se manipule bajo ninguna circunstancia y se contacte inmediatamente con el teléfono de emergencias 112. "Pedimos responsabilidad y colaboración ciudadana para contribuir a la contención de la enfermedad", han subrayado desde la administración catalana, que ha expresado también su apoyo al sector porcino, gravemente amenazado por esta situación.

Impacto económico en el sector porcino

La aparición de este brote ha encendido todas las alarmas en la industria porcina española, uno de los pilares fundamentales de las exportaciones agroalimentarias del país. En 2024, el sector de la carne de cerdo representó el 19,3% del total de alimentos y bebidas exportados desde Cataluña, y a nivel nacional, España factura más de 8.000 millones de euros anuales por la exportación de productos porcinos, de los cuales aproximadamente 1.000 millones proceden del comercio con China.

Las consecuencias inmediatas ya se están dejando notar con el bloqueo de unos 120 certificados sanitarios de exportación de diversos productos del cerdo a cerca de 40 países. Sin embargo, hay un aspecto positivo a destacar: China, uno de los principales compradores, reconoce el principio de regionalización, lo que significa que acepta el perímetro establecido en torno al foco de Cerdanyola y continuará importando productos procedentes del resto de zonas de España no afectadas.

¿Qué es la peste porcina africana?

La peste porcina africana (PPA) es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta exclusivamente a suidos, tanto domésticos como salvajes. Los principales hospedadores naturales son el jabalí europeo, el facóquero africano y el cerdo doméstico. Se caracteriza por su elevada tasa de mortalidad y su gran capacidad de propagación, lo que la convierte en una de las amenazas más temidas por el sector porcino mundial.

Es importante destacar que la PPA no representa ningún riesgo para la salud humana, ya que no se transmite a las personas ni mediante el contacto directo con animales infectados ni a través del consumo de productos derivados del cerdo. Sin embargo, sus consecuencias económicas pueden ser devastadoras para la industria, como demuestra el hecho de que el último brote detectado en España, en 1994, tardó más de diez años en erradicarse completamente.

¿Cómo afecta esta situación al uso recreativo de Collserola?

El parque natural de Collserola, pulmón verde del área metropolitana de Barcelona, verá severamente limitado su uso público mientras se mantengan las restricciones. Actividades habituales como el senderismo, el ciclismo de montaña, las salidas escolares o las excursiones organizadas quedan temporalmente suspendidas en toda la extensión del parque, tanto en la zona perteneciente a Barcelona como en la de los demás municipios afectados.

Esta situación, especialmente en un momento de gran afluencia como suelen ser los fines de semana de primavera, supone un importante trastorno para los miles de ciudadanos que habitualmente disfrutan de este espacio natural. Las autoridades han pedido comprensión y paciencia, insistiendo en que estas medidas son imprescindibles para controlar el brote y minimizar su impacto a largo plazo.

Coordinación institucional para contener la crisis

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha establecido un sistema de coordinación multisectorial para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Trabaja estrechamente con el sector porcino, las consejerías de Interior y Salud, agentes del SEPRONA, equipos técnicos de sanidad animal y científicos del laboratorio CReSA.

"Ahora es indispensable trabajar con urgencia para evitar que la zona afectada sea más grande", han señalado desde el Departamento, subrayando la importancia de actuar con rapidez y contundencia para contener la propagación del virus y proteger tanto la fauna silvestre como la importante industria porcina catalana y española.