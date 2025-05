El Gobierno y sus socios de izquierda insisten en su rechazo a las nucleares y apuestan por más renovables

La presidenta del PSOE y ex ministra socialista, Cristina Narbona, en una sesión plenaria.

Madrid/España nada a contracorriente ante el creciente apoyo a las nucleares en Europa. El Gobierno y sus socios de izquierda han reiterado este martes en el Congreso su rechazo a la energía nuclear y han apostado por dar más protagonismo a las renovables tras el apagón registrado el pasado 20 de abril en la península ibérica.

Tanto el PSOE y Sumar, como sus aliados parlamentarios de Bildu, Esquera Republicana, BNG y Podemos, han defendido en la Cámara Baja las virtudes de la energía renovable frente a la posibilidad de reconsiderar el cierre programado de centrales nucleares, planteado por el PP entre otros puntos en una proposición no de ley.

La ex ministra socialista Cristina Narbona ha asegurado durante el debate de la iniciativa que las propias empresas energéticas son las primeras que no están interesadas en prolongar la vida útil de las centrales, ya que hasta la fecha "no han puesto sobre la mesa del Gobierno ninguna propuesta" para prolongar su actividad.

"Muchas están cerradas porque ya no les convienen los precios tan bajos a los que se puede llegar hoy en España gracias al despliegue masivo de las energías renovables, y eso es algo que ustedes siguen sin querer reconocer", ha espetado a la bancada del PP.

En el turno de Sumar, Eloi Badia i Casas ha subrayado la inestabilidad de las centrales nucleares, alegando que en 2024 se han caído hasta en ocho ocasiones y en 2023 la cifra ha llegado a 11.

En el turno de EH Bildu Mikel Otero ha enfatizado que su formación siempre dirá que "no" a la energía nuclear y ha reprochado al PP que diga que aspira a mejorar la competitividad energética mediante el mantenimiento de las nucleares cuando, en realidad, esta tecnología es más cara que la renovable. "Es muy bonito hablar de nucleares sin decir quién pagará la fiesta", ha apostillado.

Por parte del BNG, Néstor Rego ha aseverado que la energía nuclear "no es limpia" ni tampoco "segura", mientras que Noemí Santana, de Podemos, ha señalado que mantener en funcionamiento las centrales nucleares "cuesta mucho más" que apostar por el despliegue de las renovables, que en conjunto son "más baratas, más limpias y más seguras".

La diputada de Esquerra Teresa Jordá ha afeado al PP que aproveche el apagón para reabrir el debate de las nucleares, algo que considera una "irresponsabilidad extrema" porque "en ningún caso las renovables fueron la causa de la caída de la red eléctrica".

Precisamente, Jordá ha dicho que fue la flexibilidad de tecnologías como la energía hidráulica lo que permitió reaccionar y reactivar el sistema eléctrico de manera rápida. "Si no hubiéramos tenido la capacidad renovable, la vuelta a la normalidad de la red sin duda hubiera sido mucho más lenta. Nos reafirmamos sin ningún tipo de duda que necesitamos avanzar hacia un sistema 100% renovable", ha remarcado.

El desmarque de Junts

La diputada de Junts Pilar Calvo ha defendido no caer en una "guerra entre tecnologías" como, a su juicio, hizo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha señalado que hay expertos que dicen que en España faltan baterías y sistemas de protección ante los cambios de tensión y de frecuencia, por lo que no se puede desdeñar el papel que juega la generación "más convencional" procedente de ciclos combinados o centrales nucleares.