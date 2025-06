DES 2025: el mundo de la Inteligencia Artificial mira a Andalucía

Málaga/Gigantes tecnológicos, pequeñas y medianas empresas, administraciones públicas locales, regionales y nacionales. Todos están en presentes en una nueva edición del Digital Enterprise Show, la cuarta que acoge el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga en este 2025. Durante tres días, el mundo tecnológico mira al sur de Europa poniendo sus ojos en la Inteligencia Artificial (IA) y su uso a todos los niveles empresariales e institucionales.

Y es que son más de 400 las firmas presentes en esta edición, que entre el martes 10 y el jueves 12 de junio atraerá a Málaga a más de 17.000 directivos que dejarán un impacto económico en la ciudad de más de 30 millones de euros, que alcanzará estos días el 97% de su ocupación en hoteles, ‘desbordándose’ a las cercanas Torremolinos o Fuengirola.

En la primera jornada del DES 2025, el ambiente en los salones expositivos y las salas de conferencias del Palacio de Congresos era un hervidero que crecía exponencialmente con el paso de las horas. Ningún stand sin curiosos, ninguna zona de networking sin directivos interesándose por las novedades de una tecnología, la IA, con tantas posibilidades de aplicación.

Un visitante probando la Ducati de Lenovo. / Javier Albiñana

Grandes nombres, como el de Lenovo, cuyo stand era presidido por el impresionante simulador de Ducati, representación del garaje virtual que la firma tiene con la fabricante italiana de motocicletas y que comparaba una vuelta óptima de un circuito con la que ejecutada por el probador, comparando telemetrías y sugiriendo puntos de mejora. Otro gigante, en este caso de la automoción como Tesla, exponía varios modelos entre los que se incluía su Cybertruck, aún no legal en Europa, pero que los múltiples curiosos que se acercaban al stand no se resistían a probar desde dentro.

Este año, México era el país invitado al DES, acogiendo en su pabellón a empresas que acuden a la cita a dar a conocer sus casos de éxito o sus iniciativas digitales, como Totaltech, dedicada al desarrollo de software “en minutos” a través de una herramienta basada en la IA, capaz incluso de generar un diagrama de flujo dibujado en una servilleta simplemente a través de una fotografía con el móvil.

El Cybertruck de Tesla, a disposición de los asistentes. / Javier Albiñana

La IA, en todos los ámbitos

En una de las primeras charlas de la jornada, centrada en la lucha contra el cibercrimen a través de la IA y la computación cuántica, representantes de empresas tan dispares como Fertiberia (Nutrición vegetal), Campofrío, Elastic (Soluciones de software) y Recoletas Salud (Recursos sanitarios tecnológicos) hablaban de la necesidad de fomentar la cultura de la ciberseguridad en las empresas y aventuraban que la seguridad tendrá que ser ‘IAcéntrica’, dejando el factor humano cada vez más en un segundo plano.

El uso de la IA, cada vez más extendido, tiene su aplicación en escalas no tan elevadas del mundo empresarial. La archiconocida Bizum, que todo el mundo conoce y usa a día de hoy, acudía a Málaga en esta edición sin stand propio pero presentaba sus nuevos servicios más allá del pago entre particulares, como son la identidad digital, el comercio online y, para el año próximo, el comercil presencial. La italiana Spoki, una plataforma de Whatsapp Marketing que emplea la IA en toda la conversación con el cliente, tanto en atención a este como en venta asistida -actuando como un personal shopper-, con la posibilidad de incluir el catálogo de productos dentro de una misma conversación, también ocupa su espacio en el salón central del DES. Muy cerca de ellos estaba el colorido y cinematográfico expositor de Tweenix, una empresa centrada en la enseñanza de inglés para profesionales y empresas, que conecta a los alumnos con profesores repartidos en todo el mundo y que, a través de una prueba de nivel inicial, se marca el inicio de estos microcursos, divididos en distintas temáticas (marketing, recursos humanos, ventas…) según el área del alumno. ¿Y cómo aplican la IA? Las clases, individuales, se van almacenando para ir analizando los errores del alumno, para que el siguiente profesor pueda ver dónde hacer hincapié para mejorar y optimizar el aprendizaje.

El stand de Twenix, dedicada a la enseñanza de inglés. / Javier Albiñana

En la extensa agenda de ponencias de la mañana, suscitó mucho interés la charla sobre la aplicación de la IA en el marketing y la publicidad a cargo de Ander Torinos, de la agencia Unilever, que habló de cómo está herramienta está redefiniendo el sector. “Es una herramienta poderosa, pero no es neutral, porque está llena de datos y estos, de sesgos humanos”, ejemplificando su discurso con la generación de una mujer bella estereotípica y una basada en los valores de diversidad que atesora la compañía de productos de belleza Dove: los resultados, generados por la misma IA, no tenían nada que ver. “A la IA no hay que temerla, hay que abrazarla”, finalizaba Torinos.