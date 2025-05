El comité de empresa de Navantia en la Bahía de Cádiz teme que la compañía desvíe carga de trabajo hacia otros centros

Las buenas perspectivas de carga de trabajo en los centros de Navantia en la Bahía de Cádiz para los próximos años ha hecho que los comités de empresa se unan para defender que se quede aquí, que se invierta en instalaciones, personal y formación para que las plantas gaditanas puedan absorberla y que no se ceda a posibles presiones para que se desvíe hacia otros lugares. Por ese motivo han hecho público sus temores de que la Dirección de la empresa naval "contempla el desvío de carga de trabajo a otros centros", poniendo en el foco uno de los BAM proyectados para San Fernando y parte de los FSS de Puerto Real.

Fernando Zazpe, presidente del comité de San Fernando, expresa que en los planes de Navantia se pueda contemplar la posibilidad de que, a falta de recursos en los centros de la Bahía para hacer frente a la carga de trabajo, esta pudiera derivarse a otros. Lejos de rivalizar con las plantas instaladas en otras comunidades autónomas (Galicia y Murcia), desde los trabajadores de la Bahía gaditana solicitan que se trabaje en acondicionar los centros de trabajo para dar cabida a esa carga que está por venir y que se reparta entre los tres centros gaditanos, antes de plantear el desvío a Fene o Cartagena. La carga de trabajo va unida estrechamente a los proyectos, las inversiones y el personal que Navantia adjudique en sus planes estratégicos y es ahí donde Cádiz quiere hacerse fuerte y no perder fuelle.

Por eso desde el comité denuncian la "inversión cero prevista para los próximos años" en algunas áreas de la Bahía de Cádiz y achacan a "decisiones políticas y no a sinergias de la compañía" el reparto en el seno de la compañía. Traducido en casos prácticos, los trabajadores piden que se aproveche el astillero de Puerto Real, que se ponga a punto para la construcción naval que está de capa caída, una recapacitación antes que mandar a otros lugares inversiones y proyectos. Y para argumentar esta idea se basan en el reparto de empleo propio del anterior Plan Estratégico de Navantia durante los años 2018 al 2022, que supuso un 50% para la Ría de Ferrol, el 29% para la Bahía de Cádiz y el 17% para Cartagena.

En la denuncia pública aluden al reparto de los nuevos 1500 puestos de trabajo prometidos por el presidente de Gobierno para Navantia. "En este sentido, el presidente de Navantia Ricardo Dominguez afirmó en varias ocasiones al Comité Intercentros que el número de ingresos se asignarían en función de los programas en curso de cada factoría. Habría que haber tenido en marcha el plan de empleo hace tiempo, sin embargo, vamos tarde como siempre, por puro intereses espurios de algunos", afirman. Por eso, desde los comités de empresa empujan para la "incorporación de 850 personas de plantilla propia en los Astilleros de la Bahía además de las acciones necesarias de formación dual en la industria auxiliar y el establecimiento de escuelas o academias de aprendices que surta de grandes profesionales como antaño".

El objetivo es que esas inversiones anunciadas en el sector de la defensa para los próximos años y que debe traducirse en una mayor carga de trabajo para Navantia en la Bahía de Cádiz efectivamente terminen llegando. Y para que no pille a las plantas desprovistas de recursos para poder hacerles frente, hay que invertir desde ya antes que lamentar una pérdida de oportunidades futura. "No queremos que ante una situación de posible desbordamiento se pierdan proyectos e inversiones", reconoce Zazpe anticipándose a lo que pueda venir. "Que no nos quiten el trabajo, y si para eso hay que arreglar un dique, habrá que arreglarlo, y si hay que habilitar unas naves que ahora mismo están abandonadas, pues que se habiliten".

El comité solicita una reunión urgente con la responsable de la compañía pública y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. La propia Montero garantizaba hace poco más de un año el trabajo en el astillero isleño durante una década con una frase contundente: "La carga de trabajo de Navantia nunca ha estado más garantizada en la historia de los astilleros".

Reclamación de inversiones

El pasado mes de abril, la comisión de Industria del Congreso de los Diputados visitaba los tres centros de Navantia en la Bahía de Cádiz. Los comités de empresa acompañaron a la comitiva y reclamaron las necesidades que había en las plantas, comenzando por ese aumento de unos 850 trabajadores para las plantillas. Además del personal y la formación necesaria, en esa visita también se reclamaron inversiones (solo se prevé de un 2% en la planta de Puerto Real del presupuesto de la compañía hasta 2028), un nuevo dique para Cádiz, la recuperación de la construcción naval como actividad principal en Puerto Real y la necesidad de acordar un nuevo convenio colectivo.

La carga de trabajo

Navantia cuenta con diversos proyectos para la Armada española, pero también con encargos internacionales. La carga de trabajo actual para la Bahía se concreta en el nuevo Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS), que se construye en Puerto Real; el patrullero de altura que se hace en San Fernando para Marruecos o las nuevas corbetas para Arabia Saudí, de las que ya se inició el corte de chapa en los talleres de los astilleros bazaneros.

A eso se suman los hidrográficos que la compañía diseña para la Marina española, y que se fabricarán en las instalaciones isleñas de La Carraca; o los bloques que se producirán en las instalaciones Matagorda de los tres buques de apoyo logístico para la Flota Auxiliar de la Royal Navy, dentro del programa FSS, en el que la empresa española está implicada a través de su filial británica en un consorcio junto a otras empresas de Reino Unido. Sin olvidar que sigue pendiente la materialización del memorandum de entendimiento con Arabia Saudí para cinco buques multimisión en un proyecto concreto, de cuya ejecución participarían ambos países.

A esto se unen los programas que centran la actividad en Galicia, como las fragatas F-100 que se realizan en Ferrol, y en Murcia, con la continuación de la serie de submarinos S-80, ambos para la Armada española. O la corbeta europea, un proyecto conjunto que desarrollan en la fase de diseño España con países como Italia, Francia y Grecia.