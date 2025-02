CCOO reclama a FRS-DFDS que incremente las indemnizaciones a los trabajadores afectados por el ERE en Tarifa

Tarifa/Los trabajadores de la naviera FRS-DFDS en Tarifa se han echado a la calle este lunes, convocados por CCOO, para protestar por la "inadmisible" propuesta de indemnización de la compañía para los afectados por el ERE.

La plantilla ha protagonizado una concentración a las puertas de las oficinas de la naviera en Tarifa en la que han participado medio centenar de personas. Según CCOO, la propuesta de la compañía es compensar a los trabajadores que sean recolocados en los próximos tres meses con 20 días por año trabajado, cifra que se incrementa a 24 para aquellos que no pasen a otra empresa en ese plazo. Todo ello en el marco del expediente de regulación de empleo derivado de la pérdida de la concesión de la línea marítima que une Tarifa con Tánger Ciudad y que prevé afectar a 128 trabajadores, uno menos de los contemplados inicialmente.

Sandra Cantero, secretaria comarcal de servicios a la ciudadanía del sindicato, ha denunciado que la propuesta de la naviera es "ridícula, inaceptable e inadmisible" al tratarse de una multinacional como DFDS, que absorbió a la antigua naviera FRS. "Pedimos que sean un poco más generosos con las indemnizaciones", ha apuntado. La propuesta inicial de CCOO era que se abonasen 45 días por año trabajado a cada empleado incluido en el ERE, independientemente de si era recolocado o no, la cual fue rebajada a 35 para intentar acercar posturas con la empresa.

Una de los argumentos esgrimidos por el sindicato para pedir unas mayores indemnizaciones es el escaso período de ayuda por desempleo que resta a muchos de los trabajadores después de los ERTE aplicados por FRS en los últimos tiempos. "Algunos afectados solo tienen cuatro meses de paro", ha señalado Cantero.

El próximo miércoles 12 de febrero, sindicato y empresa mantendrán una última reunión dentro del período de consultas del expediente, con la esperanza de alcanzar un acuerdo. Según CCOO, en caso de que no haya acuerdo en la reunión, la naviera podría ejecutar el ERE en los términos planteados inicialmente, que recogían 20 días de indemnización para todos los trabajadores. Además, la formación no descarta nuevas movilizaciones si no hay entendimiento con DFDS y mantiene su petición a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) para que presione por un acuerdo con mejores condiciones para los trabajadores.

La secretaria sindical ha concretado que la formación sigue trabajando junto a Baleària, empresa que ganó el concurso convocado por la autoridad portuaria para que incorpore al máximo posible de trabajadores afectados por el ERE en FRS-DFDS.

Tras el polémico proceso de resolución del concurso, por el que protestó FRS por la propuesta de Baleària, la naviera que viene operando hasta ahora la línea marítima Tarifa-Tánger Ciudad llevó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el resultado del mismo. El TSJA aún no se ha pronunciado, por lo que la APBA se mantiene a la espera para saber si podrá llevar al próximo consejo de administración la adjudicación definitiva de la operativa.