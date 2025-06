Bruselas y Washington destacan los "avances" en la negociación comercial pese al último desafío de Trump

París/La entrada en vigor de la subida de los aranceles al acero y aluminio, que se duplican hasta alcanzar el 50%, no ha impedido que las negociaciones entre EEUU y la UE avancen en “la dirección correcta”, según ha manifestado Maros Sefcovic, comisario europeo de Comercio, en rueda de prensa al término de la reunión de este miércoles en París con el representante de Comercio norteamericano, Jamieson Greer.

Los negociadores comerciales de Bruselas y Washington, que han calificado el encuentro de “productivo”, han coincidido en subrayar los progresos en la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a la crisis arancelaria. “Se puede llegar a un resultado positivo”, ha indicado Sefcovic, quien ha asegura que “nuestro objetivo es mantener el impulso” al tiempo que defendido que tiene razones para el "optimismo" porque se están encontrando puntos de entendimiento a pesar de que las posiciones estaban enormemente alejadas cuando comenzaron los contactos.

El comisario europeo y su homólogo en Estados Unidos han mantenido dos encuentros el martes y el miércoles aprovechando su estancia en la capital francesa para participar en una reunión ministerial de la Organización para la Cooperatción y el Desarrollo Económico (OCDE). Los dos negociadores mantienen contactos "constantes" desde hace semanas para "acelerar" las conversaciones y, de hecho, un equipo de expertos de la Comisión está esta semana en Washington para intentar avanzar a nivel técnico en las áreas potencialmente de entendimiento.

En este contexto, la última subida de aranceles norteamericanos sobre el acero europeo y la amenaza de nuevos incrementos cuando se cumpla la tregua el 9 de julio "no ayudan", según ha dicho Sefcovic, mensaje que ha trasladado Greer en la reunión.

"Hemos dicho que lamentamos firmemente las últimas decisiones de Estados Unidos y le he explicado que claramente no ayudan en las negociaciones en marcha, en especial en un momento en que hay progresos", ha resumido el comisario, que ha solicitado a su contraparte estadounidense "no señalar el uno al otro sino trabajar juntos".

Para Jamieson Greer, la reunión de París ha sido “muy constructiva” y prueba la "disposición" de las dos partes para lograr un acuerdo de comercio recíproco. "Espero que esta colaboración constructiva continúe en los próximos días y semanas", ha remachado el representante de Comercio de Estados Unidos en un comunicado, en el que destaca que la Unión Europea ofreció "la semana pasada" un "punto de partida creíble" para las conversaciones y defender que las negociaciones avancen "rápidamente".

Las conversaciones han pasado ahora a una fase en la que las discusiones son "muy concretas" y permiten abordar "tema a tema" de manera específica, por lo que Sefcovic y Greer volverán a contactar con videoconferencia para evaluar los progresos una vez concluya la ronda técnica de esta semana en Washington.