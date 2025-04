El 40,9% de los autónomos vio caer su facturación en el primer trimestre, 11 puntos más, según ATA

Madrid/Cuatro de cada diez autónomos (el 40,9%) estima que su facturación en el primer trimestre de 2025 ha disminuido en comparación al año anterior, en concreto ha bajado 11 puntos más respecto al mismo periodo de 2024 (cuando fueron el 29,6%), mientras que para uno de cada dos autónomos (55,3%) el primer trimestre arranca para su negocio con una facturación similar omejo r que el ejercicio anterior. Son datos del nuevo barómeto de ATA (la federación nacional de autónomos )

"Es llamativo que las perspectivas de este año sean peores que las del año pasado. La crisis arancelaria, el momento de incertidumbre que estamos viendo, pero también el exceso de regulación, con subida de cotizaciones, impuestos y cada vez más trabas, está llevando a que cada día más autónomos vean más difícil el mantenimiento de su actividad y su propia facturación", ha recalcado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Según datos del Barómetro I Trimestre 2025 de ATA, los autónomos que afirman que su facturación ha aumentado son en concreto un 21,4%, un porcentaje más bajo frente a los que la han visto decaer (el 40,9%) o para quienes ha sido parecida (el 33,9%). El 81,2% de la mejora ha estado por debajo del 15%. Por su lado, del total de trabajadores por cuenta propia que han visto cómo su facturación ha disminuido, el 43,3% cifra la caída en más del 11%.

La encuesta señala que tres de cada diez autónomos (30,5%) afirma que su negocio ha crecido en comparación con 2024, frente al 29,5% de los autónomos que dice que lejos de crecer, su negocio ha descendido. Para el 42,5% su negocio se ha mantenido sin variaciones significativas.

De cara a los próximos meses, la perspectiva de los autónomos ha empeorado ligeramente con respecto a los datos de los últimos barómetros y únicamente el 17,5% de los autónomos encuestados cree que su negocio crecerá a lo largo de 2025. A pesar todo el 41,5% espera que su actividad se mantenga estable frente a un 28,4% que no es tan optimista y considera que su situación empeorará de cara a los próximos meses.

Aumento de gastos

Respecto a los gastos, prácticamente para ocho de cada diez (el 79,7%) sus gastos han aumentado en este primer trimestre, porcentaje ligeramente superior al de diciembre de 2024 (que registraba un 78%). De ellos, el 22,6% cifra este aumento por encima del 16%. El 15,9% de los autónomos afirma que sus gastos han sido similares a los registrados el pasado ejercicio y únicamente el 3,8% de los autónomos encuestados en el Barómetro de ATA dice haber experimentado una reducción de sus gastos en los últimos 12 meses.

Además, el 67,9% asegura haber tenido que subir los precios dada la continua escalada de los precios y de los costes, porcentaje un punto superior superior al 66,9% registrado en el anterior Barómetro. Frente a esto, tres de cada diez autónomos, el 29,1%, afirman haber asumido la subida de los gastos y han mantenido los precios del año pasado. Eso sí, para los próximos meses, el 43,2% dice que si la situación sigue como hasta ahora se verán obligados a subirlos de cara a los próximos meses, mientras que el 36,4% de los autónomos espera no tener que hacerlo.

Aumento de plantilla

El 40,8% de los autónomos encuestados por ATA afirma no tener trabajadores asalariados a su cargo, frente a un 59,2% que sí afirma tenerlos. Del total de autónomos que dice tener trabajadores a su cargo, el 65,6% asegura haber mantenido la plantilla y el 20% haber aumentado la plantilla en los doce últimos meses.

Como previsión del empleo de su negocio de cara a los próximos meses, un 5,4% de los autónomos se muestra pesimista y tendrá que disminuir la plantilla a lo largo de este 2025; mientras que el 66% espera poder mantener su plantilla e incluso un 17,7% espera poder aumentarla en los próximos meses.

No es general la búsqueda de trabajadores, puesto que seis de cada diez autónomos empleadores (60,8%) afirman que no están buscando trabajadores en este momento. Entre los que sí los están buscando, hay un 18% de autónomos que están teniendo dificultades y no los consigue. Hasta un 15,8% señala que es complicado conseguir trabajadores y únicamente el 5,5% responde que ha podido contratar sin ningún problema.

Pesimismo económico

Tres de cada cuatro autónomos (el 74,3%) se muestra pesimista y cree que la situación de la economía española es negativa (45,6%) o muy negativa (28,7%), mientras que para el 20,9% la situación económica es buena y la consideran positiva el 18,8% de los autónomos y muy positiva el 2,1%.

Respecto a la financiación y morosidad, el 31,6% de autónomos ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación. La morosidad sigue siendo uno de los principales problemas del colectivo y afecta al 43,9% de trabajadores por cuenta propia.

Además, el 93% de autónomos afirma que las cargas administrativas han aumentado en los últimos tres años y solo un 3,8% considera que no han aumentado las cargas. Por su lado el 58,9% responde que no ha accedido a ninguna ayuda europea, frente al 37,7% que dice haber accedido a alguna.

Las autónomas aguantan mejor

El Barómetro del primer trimestre del año de ATA observa, desde una perspectiva de género, que la facturación de las autónomas aguanta mejor que la de los hombres. Mientras que el 43,2% de los autónomos varones responden que su facturación ha descendido, en el caso de las mujeres este porcentaje es 7 puntos porcentuales inferior, es decir, del 36,1%. Además, mientras que el 53,8% de los hombres dice que su negocio se ha mantenido o incluso mejorado, la cifra asciende al 58,6% en el caso de las mujeres empresarias.

Sin embargo, y a pesar de que los negocios de las mujeres aguantan mejor, entre los que afirman que su facturación ha aumentado, este incremento es menor entre las mujeres (21,2%) que en los negocios regentados por hombres (21,5%).