Aagesen dice que ahora mismo el Gobierno no está centrado "en nacionalizar Red Eléctrica"

MADRID/La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado este viernes que "ahora mismo" el Gobierno no se va a "centrar en nacionalizar Red Eléctrica", sino en identificar las causas del apagón y poner medidas para que no vuelva a ocurrir.

Aagesen ha explicado en una entrevista en el programa La Linterna de la Cadena COPE que, "como muy tarde", en tres meses deben presentar un informe a la Comisión Europea para exponer sus principales conclusiones, aunque "el objetivo es que sea antes" y se hable "ya de certezas y con rigor".

También ha destacado que están centrados en identificar lo ocurrido porque desconocen "qué tecnología fue la que se desconectó", por lo que no están en otros temas, aunque ha avanzado que nacionalizar o no Red Eléctrica "no hubiera tenido ningún impacto". Aagesen ha señalado que sabe que algunos partidos que demandan nacionalizar Red Eléctrica pero "no son el objeto de lo que se está trabajando".

Ha reconocido que "no es bueno que España haya tenido un cero eléctrico", y que eso le preocupa, pero ha recalcado que la imagen de España se ha de asociar a la de la rapidez para recuperar el suministro.

También ha incidido en que están "analizando absolutamente todo", tras la séptima reunión del comité sobre el apagón, y descartan un ciberataque sobre Red Eléctrica, aunque continúan trabajando para entender lo ocurrido.

Para Aagesen, es clave analizar Sevilla, Granada y Badajoz, las provincias en las que se produjeron las pérdidas de generación antes del apagón, conocer las condiciones en las que se encontraba la red y saber por qué los cortafuegos no aislaron el incidente.

Asimismo, ha dicho que tienen claro que la desconexión de una central nuclear francesa no tuvo nada que ver, puesto que esa pérdida de sincronía fue anterior.

Por su parte, ha repetido que el Gobierno continúa con el calendario nuclear fijado en 2019 y que si las empresas le presentan uno nuevo o una modificación, el Ejecutivo lo estudiará, pero que eso todavía no ha ocurrido, según ha confirmado.