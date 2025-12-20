(27-23) El BM Ciudad de Algeciras regala un valioso triunfo a Iñaki Pérez en su partido 100

El BM Ciudad de Algeciras regresó este sábado a la senda del triunfo después de dos jornadas sin festejarla. Lo hizo además en un día especialmente significativo, ya que el plantel pudo dedicárselo a su técnico, el valenciano Iñaki Pérez, que después de algo más de tres años alcanza los 100 partidos en ese mismo banquillo justo en el duelo que cierra 2025.

Por si fuera poco los algecireños doblegaron 27-23 a un BM Moguer con el que estaban igualados en la clasificación y estos dos puntos le sirven para afianzarse en la primera mitad de la clasificación y seguir mirando a la cuarta plaza.

Desde el inicio, los algecireños mostraron un dominio claro del partido, manteniendo un control sólido gracias a su defensa 3-2-1, diseñada para neutralizar el mayor potencial del rival: un ataque físico, de gran calidad y con buen lanzamiento exterior. La efectividad defensiva del Ciudad de Algeciras se complementó con actuaciones individuales destacadas, especialmente la de Jaime Sánchez, joven de 19 años que brilló tanto en el avanzado como en primera línea y extremo, convirtiéndose en uno de los principales artífices de la ventaja local.

Al descanso, el equipo ya contaba con una renta de cuatro goles (12-8), que solo se vio limitada por la sobresaliente actuación del portero visitante, Murillo, cuya experiencia en la Liga Asobal le permitió mantener a Moguer en el marcador

. La segunda parte mantuvo la misma tónica: el conjunto visitante intentó variar su estrategia, jugar más con pivote y acelerar el ritmo del partido, pero el BM Ciudad de Algeciras se mostró sólido, con un ataque posicional eficiente y un juego colectivo que nunca permitió que la diferencia bajara de los dos goles.

Más allá del resultado, la victoria confirma la regularidad y proyección del equipo en esta primera vuelta. Con 18 puntos, los algecireños igualan la mayor cifra obtenida en las últimas cuatro temporadas, consolidándose en la primera mitad de la tabla y mirando de cerca la cuarta posición. A pesar de algunos partidos ajustados que se escaparon por uno o dos goles, el rendimiento general del equipo refleja un trabajo constante, un grupo joven y peleón que va creciendo jornada a jornada y en el que son mayoría los jugadores de casa.

El análisis del desempeño permite concluir que el BM Ciudad de Algeciras ha logrado una primera vuelta notable, con una combinación de juventud, disciplina táctica y capacidad ofensiva que le permitirá afrontar la segunda vuelta con ambición y con el objetivo claro de pelear por los seis primeros puestos y seguir construyendo un proyecto sólido a medio plazo.

El acta del encuentro se puede consultar en este enlace.

Los resultados de la decimoquinta jornada, la última de 2025, en el grupo F de la Primera Nacional de balonmano se pueden consultar en este enlace y la clasificación actualizada al término de todos los encuentros, en este otro.

El Ciudad de Algeciras regresa a la competición el próximo 10 de enero de 2026, cuando repetirá en el Juan Carlos Mateo para enfrentarse al Alarcos Ciudad Real a partir de las 19:00.