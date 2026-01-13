Vox reclama que Gibraltar sea excluido de las federaciones internacionales de rugby y pádel

VOX ha registrado una proposición no de ley en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes de las Cortes para manifestar su "oposición frontal a la inclusión de Gibraltar como miembro de pleno derecho en competiciones deportivas internacionales".

El escrito, difundido este martes por la formación liderada por Santiago Abascal, fue presentado en relación con la reciente admisión de Gibraltar en la Rugby Football Union y en la Federación Internacional de Pádel.

"El deporte tiene una dimensión nacional profundamente arraigada, y sirve como herramienta cohesionadora de las naciones. Las federaciones representan a países, no a territorios coloniales ni enclaves con estatus políticos controvertidos", continúa el comunicado del partido ultraderechista, que califica a las federaciones de Gibraltar de "pseudofederaciones vinculadas a territorios pendientes de descolonización".

En el caso del rugby, la Real Federación Española de Rugby (RFER) ya publicó un comunicado en diciembre pasado, en el que manifestaba "su profundo malestar y total oposición" a la aceptación de Gibraltar dentro de Rugby Europe, aduciendo que es "un proceso que adolece de grandes defectos, por una parte, al presuntamente no alcanzarse los 2/3 de apoyos necesarios para su aprobación" y que debe ser "una organización exclusivamente de países, excluyendo las colonias y territorios no autónomos".

A finales de noviembre pasado, la Asamblea General de la Federación Internacional de Pádel aprobó en su reunión en México la inclusión de Gibraltar como miembro, lo que Leslie Bruzón, ministro de Deportes del territorio, definió como "un logro notable y un motivo de gran orgullo" para su comunidad, según el comunicado oficial.

Ahora, en la proposición registrada, VOX solicita al Gobierno de España que rechace la inclusión de Gibraltar en Rugby Europe "por vulnerar la soberanía nacional española", que respalde a la RFER en su impugnación, que presente una queja ante la Federación Internacional de Pádel por admitir a Gibraltar y que promueva que los organismos internacionales sólo puedan estar integrados por Estados soberanos.