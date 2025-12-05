El pádel y el rugby de Gibraltar, admitidos como miembros de sus federaciones internacionales

La Asociación de Pádel de Gibraltar (GPA) ha sido admitida como nuevo miembro de la Federación Internacional de Pádel (FIP), mientras que la Gibraltar Rugby Football Union (GRFU) ha obtenido reconocimiento de Rugby Europe, a todos los efectos, la federación europea, que organiza competiciones continentales para selecciones y clubes, reemplazando a la antigua FIRA-AER y supervisando el desarrollo del rugby en el continente.

El primero de estos hitos para el deporte de Gibraltar se produjo el 28 de noviembre, cuando la solicitud de la GPA fue presentada y votada durante la Asamblea General de la FIP, celebrada en Acapulco, México, y posteriormente aprobada.

En cuanto al rugby, el viernes 5 de diciembre, tras un largo proceso que incluyó la interposición de recursos legales, la GRFU logró el reconocimiento continental durante el congreso de Rugby Europe en Alicante.

Este logro convierte a Gibraltar en miembro de pleno derecho de Rugby Europe, beneficiándose de nuevas relaciones con la federación y sus miembros, y asumiendo las responsabilidades que implica esta membresía.

El Ministro de Deportes, Leslie Bruzón, se mostró satisfecho por los avances: “Por segundo fin de semana consecutivo, me complace recibir la fantástica noticia de la aceptación de una asociación gibraltareña en un organismo rector internacional”.

Añadió: “Hay que felicitar a Gibraltar Rugby no solo por esta exitosa candidatura, sino también por su perseverancia y sus esfuerzos continuos. Han enfrentado varios reveses en un proceso largo y arduo, pero su persistencia ha dado sus merecidos frutos”.

El Ministro extendió su reconocimiento a Chad Thomson, Stephen Payas y a toda la comunidad del rugby, incluyendo a quienes contribuyeron al logro. También destacó la labor del Fiscal General, Michael Llamas, y su equipo de la Oficina Jurídica del Gobierno, así como el papel fundamental de Maurice Stagnetto, cuya dedicación durante años fue clave para alcanzar este hito".