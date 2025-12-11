La Federación Española de Rugby condena y recurre la inclusión de Gibraltar en Europa

Conflicto a la vista entre España y Gibraltar. Una disputa deportiva que, como se puede intuir, va más allá del balón para entroncar directamente en lo político. La Real Federación Española de Rugby (RFER) ha manifestado "su profundo malestar y total oposición" a la decisión adoptada el pasado sábado en la Asamblea General de Rugby Europe de aceptar a la Gibraltar Rugby Football Union (GRFU) como el 49º miembro de pleno derecho del organismo europeo por tan solo un voto de diferencia.

"Ante el cambio de estatutos de la organización –obligado por la justicia francesa– que dificultaba la entrada de colonias o territorios no autónomos, la RFER, junto con el Consejo Superior de Deportes (CSD) y el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha trabajado unida para impedir que se aprobaran los nuevos estatutos y la consideración de la candidatura de Gibraltar", sostiene la Federación Española.

"Cabe subrayar que la oposición a la membresía de Gibraltar no es una postura nueva por parte de la RFER, sino una batalla legal y política en la que el organismo español se ha involucrado desde un inicio", prosigue.

"La decisión adoptada el sábado es la culminación de un proceso que adolece de grandes defectos, por una parte al presuntamente no alcanzarse los 2/3 de apoyos necesarios para su aprobación. Por ello, la Federación Española ya ha recurrido formalmente las votaciones y ha presentado ante el juzgado de París los nuevos estatutos, que considera «no a derecho». La tesis española busca la anulación de estos, para que Rugby Europe vuelva a ser una organización exclusivamente de países, excluyendo las colonias y territorios no autónomos", explica el comunicado de la Federación Española.

La RFER ha subrayado que "agotará todas las vías legales para revertir la decisión".