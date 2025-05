Vicente González se despide de la ULB como "un linense más" y con un sinfín de agradecimientos

El malagueño Vicente González, de quien este medio adelantó el martes que no seguirá en su cargo, se despide de la Unión Linense de Baloncesto (ULB), a cuyo primer equipo ha entrenado en seis temporadas diferentes, con palabras de agradecimiento para la entidad, sus responsables, sus jugadores, los técnicos que le han acompañado en esta travesía, la afición… El preparador, que se autodefine como “un linense más” y recalca que si en el futuro su “familia” vuelve a reclamarle estará encantado de volver a su “casa”.

“Toda despedida es triste, pero si te vas de tu propia casa, lo haces con la idea de que tienes un sitio donde poder volver”, comienza la misiva, remitida por el preparador a Europa Sur.

“Eso pensé cuando dejé La Línea la primera vez y eso comprobé cuando me llamaron para ayudar al equipo (último clasificado en ese momento). No tardé ni dos segundos en decir ¡sí, cuenta conmigo! Poco me importó si dejaba un sitio en el que ganaba el doble de lo que se me ofrecía en el apartado económico o si aceptaba un reto casi imposible en lo deportivo”, añade. “Si mi familia me dice ven, como señala el bolero, lo dejo todo”.

“Aquello que parecía imposible”, en referencia a la permanencia del pasado curso en la entonces denominada Liga EBA “se consiguió a pesar de todos los problemas que tuvimos: lesiones, nuestro mejor jugador se fue ajugar a otro club [en referencia a Álex Valor, que se marchó a Córdoba]… A pesar de todo, salvación conseguida a falta de una jornada”.

Vicente González y David Espadiña celebran la permanencia en Liga EBA, en abril de 2024

“Esta temporada ha sido la más complicada y de la que me siento más orgulloso de las seis en las que he pertenecido a este club. Cuatro jugadores se han perdido ocho o más partidos, Nuestro mejor efectivo se ha perdido 12 de los 24 encuentros de la temporada y nuestro pívot titular ha estado ausente en nueve”, analiza. “A pesar de todo se ha conseguido la permanencia haciendo jugar a un junior de primer año [Álex Caballero] 20 partidos, lo que ha servido para dar valor y visibilidad a la cantera”

El capítulo de agradecimientos

“Pero llega la hora de despedirme de nuevo y lo primero que quiero hacer es dar las gracias al club por darme la oportunidad de dirigir 134 partidos oficiales y hacerme ser mejor entrenador”, recalca.

“Gracias a la ciudad por hacerme sentir un linense más y permitirme que tuviese la sensación de estar en mi barrio”, en referencia a El Palo, en Málaga.

“Gracias a la afición, que está siempre, nunca nos abandona ni nos deja caer. Para mi la mejor afición de toda la categoría”, afirma.

“Gracias a mis compañeros. Echaré de menos esas charlas con Benito, Andrés, Miguel Ángel, Emilio…compartiendo como van nuestros equipos. Sois fundamentales en este club y se os reconoce muy poco el maravilloso trabajo que hacéis día a día”, continúa el escrito.

“Gracias a los jugadores por aguantarme y soportarme, por dar lo mejor de vosotros para conseguir los objetivos. Gracias a mis compañeros de banquillo y confidentes (Guillem y Juan) por ser fieles y aportar tanto a los jugadores, a mi y al club”, agrega.

“Gracias a la prensa deportiva que siempre tratáis al equipo y especialmente a mí con mucho respeto y cariño. Ese respeto y aprecio es mutuo”, desliza.

“Gracias a don José Antonio Macías por hacerme entender lo que es La Línea y el baloncesto de la ciudad”, puntualiza. “En mi humilde opinión el club tarda en nombrarle Presidente Honorifíco”.

“Perdón por los no nombrados pero daros todos por agradecidos, os echaré de menos y seré un aficionado más desde la distancia y si se me vuelve a decir ven, tened por seguro que lo dejo todo”, finaliza.