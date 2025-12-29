La ausencia de viento mantiene a la linense Raquel Retamero como líder femenina de ILCA 6 en la Regata de Año Nuevo

La regatista linense Raquel Retamero se mantiene como líder femenina y segunda de la clasificación general de la clase ILCA 6 en la XXII Regata de Año Nuevo – Memorial Kim Lythgoe, después de que la falta de viento en la Bahía de Cádiz haya obligado este lunes a cancelar por completo la segunda jornada.

Raquel Retamero prepara con esta cita su participación en el segundo Campeonato del Mundo de su aún corta trayectoria deportiva, el que se escenificará en Playa Blanca (Lanzarote), los días 17 a 24 de enero de 2026 y que está reservado para los competidores sub-21.

Desde primera hora, los comités de las distintas áreas de regata salieron al mar para evaluar la situación y buscar cualquier opción que permitiera disputar alguna prueba, aunque las condiciones no mejoraron en ningún momento.

Las clases ILCA llegaron incluso a desplazarse hasta su área de regatas, pero finalmente resultó imposible iniciar ninguna salida. En el caso de las disciplinas de windsurf —iQFOiL, Techno y Raceboard—, los participantes ni siquiera pudieron salir al agua ante la evidente falta de intensidad del viento, que no ofreció garantías mínimas para la navegación.

De este modo, la clasificación provisional se mantiene intacta con los resultados de la primera jornada, con los siguientes deportistas al frente de las distintas clases:

ILCA 6 : el catalán Iker Múgica y la linense Raquel Retamero

: el catalán y la linense ILCA 4 : el malagueño Gonzalo Martín y la canadiense Aria Miller

: el malagueño y la canadiense ILCA 7 : el malagueño Roberto Aguilar

: el malagueño iQFOiL : el gaditano Fernando Martínez del Cerro , el malagueño Antonio Medina y la gaditana Lucía Guardiola

: el gaditano , el malagueño y la gaditana Waszp : el gaditano Pablo Franco

: el gaditano Techno Sub 15 : el catalán Alejandro Cuesta

: el catalán Raceboard : el sevillano Curro Manchón

: el sevillano Techno Sub 17: el sevillano Curro Llorca y la gallega Lindia Pousa

La regata está organizada por la Federación Andaluza de Vela (FAV) y el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV), y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Puerto Sherry.

Este martes está prevista la tercera y última jornada, en la que se intentará recuperar el tiempo perdido si las condiciones de viento lo permiten. Al término de las pruebas tendrá lugar la ceremonia de entrega de trofeos en el patio de ceremonias del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María.

El estado de todas las clasificaciones, idéntico al del domingo, se puede consultar en este enlace.