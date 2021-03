El Xerez DFC recibe este domingo a la Unión Deportiva Los Barrios (18:00, a través de 7 Tv Andalucía) como líder del grupo X-A de Tercera división, puesto que arrebató al Xerez CD hace dos fines de semana gracias a la diferencia de goles. Los de José Pérez Herrera no conocen la derrota en sus últimos diez encuentros, en los que han firmado un balance de ocho victorias y dos empates.

La última vez que los jerezanos se fueron de vacío fue el pasado 5 de diciembre ante el Antoniano, precisamente el último rival que venció a la Unión. Como locales, cuentan solo dos derrotas, consecutivas, precisamente ante los sevillanos y ante sus vecinos del Xerez CD, en las jornadas 5 y 7. Desde entonces, los azulones cuentan por victorias sus encuentros en Chapín y no han perdido a domicilio.

Sin duda la mayor amenaza de los locales es Máyor, el veterano delantero centro de 37 años que acumula nueve tantos en la presente campaña, uno de ellos en la Copa del Rey, con un media de un gol cada 132 minutos. Defensivamente, los de Herrera son el mejor del grupo, ya que solo han encajado ocho tantos en las 16 jornadas disputadas hasta la fecha.

El Xerez DFC cuenta en su nómina con el experimento portero exgualdiverde Camacho -también ex de la Balona- y los también exbarreños Goma y César, además de otros viejos conocidos de la comarca como el ex de la Balona Bello o el ex del Algeciras CF Antonio Sánchez. Los de Jerez de la Frontera no podrán contar con el lateral Marcelo, con una rotura en el ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, ni con Junior, también lesionado, y recuperan a Bello tras sanción.

Sobre la Unión, Herrera opina: “Ya ha demostrado que es un rival peligroso y sus últimas victorias han sido contra equipos de la zona alta como Xerez CD y Ceuta. Es un equipo que se deja dominar porque les viene bien y les cuesta más cuando tienen que dominar ellos. No nos podemos confiar, porque una de sus armas es estar bien encerrados atrás y sorprender con balones a la espalda aprovechando la velocidad que tienen arriba. No podemos perder ni la tensión ni la concentración, hay que darles mucha importancia a esos aspectos".

"Recuerdo el partido contra el Rota, que tuve la oportunidad de verlo y fueron sus armas, estar muy bien ordenado atrás, dejar pocos espacios y esperar su momento. Así consiguió ganar. Se sienten cómodos así y cuando vas de visitante, el equipo local tiende a llevar más el dominio del partido y en ese contexto se sienten cómodos y fuertes", añade el técnico.

"Para nosotros es un partido y un rival trampa porque hasta hoy Los Barrios es el equipo revelación de la temporada. Combina gente joven con gente experimentada. La gente joven tiene mucha hambre y ambición y su entrenador imprime mucho carácter, intensidad y agresividad al equipo", comenta Herrera.

"Es verdad que sus últimos resultados no han sido positivos, pero tienen muchas opciones de meterse entre los tres primeros. Están a dos puntos y quedan seis. Para ellos este partido es una opción importante para conseguir algo que a priori no estaba en sus cuentas. Eso es muy motivante, genera mucha energía positiva y vienen con muy poco que perder y mucho que ganar", apostilla el preparador.