La Unión Linense de Baloncesto presenta su plantilla para la temporada 2025

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) afronta una nueva temporada en la Tercera FEB (la antigua Liga EBA) con un "bloque equilibrado", en el que se combinan juventud, experiencia y "el compromiso de defender con orgullo el nombre de La Línea", han compartido desde el club linense.

En la dirección de juego, el equipo contará con Juanmi López y Michael Rodríguez, encargados de marcar el ritmo desde la posición de base. En el perímetro, la amenaza exterior vendrá de la mano de Víctor Chernodolia, Adrián Mateos, Thomas Yome, Tury Seara, Julián Casín y Leandro Furlan, "jugadores versátiles capaces de aportar anotación, intensidad defensiva y lectura de juego", han apuntado. Bajo los aros, la solidez "estará garantizada" con Issa Thiam, Alex García, Santo Cabrera y Alejandro Valor, que aportarán físico, rebote y presencia en la pintura.

"Con esta plantilla, la ULB encara un curso ilusionante en el que la afición volverá a ser parte fundamental del equipo", han subrayado. La campaña de abonados bajo el lema: “La Línea en el corazón y en la pista” es un mensaje que refleja el espíritu del club: unión, identidad y pasión por el baloncesto.