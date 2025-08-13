La Línea se convierte en el epicentro del vóley playa sub-17 con una jornada decisiva

La playa de La Atunara de La Línea ha vuelto a convertirse en el epicentro del vóley playa cadete con la disputa de la segunda jornada del Campeonato de España de Clubes Cadete Sub-17, dentro del evento Diputación de Cádiz Beach Sports. La jornada dejó duelos intensos y la clasificación de los primeros equipos hacia fases decisivas, mientras otros luchaban por mantenerse en el torneo.

La mañana de este martes arrancó con los primeros cruces del cuadro final. CV Sestao (PVA) impuso su juego frente a Valdefierro (ARA), mientras que ADEVA (CLM) sorprendió al batir a CV Sanse (MAD) en un ajustado encuentro. Al-Bayyana (AND) venció a Vigroup Playas Benidorm (CVA) en un choque de alto ritmo, y Majadahonda (MAD) logró su pase tras derrotar a AD El Algar Surmenor (MUR) en el tiebreak.

San Ignacio (AST) protagonizó una de las sorpresas al superar a CD San José (CYL), y CV Aguere (CAN) eliminó a Sirenas Elche (CVA) con autoridad. En la sesión de mediodía, VP Torrelavega (CNT) selló su continuidad tras superar a ADEVA, y CV Sestao (PVA) volvió a brillar imponiéndose a Getxo (PVA) en el derbi vasco. Sideout (CAN) se mostró intratable ante AD Los Campos (AST), mientras que Algaida VC (BAL) sufrió para doblegar a Vigroup Playas Benidorm (CVA) en otro duelo decidido en el tercer set.

La tarde trajo partidos de eliminación directa de gran intensidad. CV Bunyola (BAL) dejó fuera a Majadahonda, Esporles VC (BAL) no dio opciones a K1 Academy (CAT), y VP Cartes (CNT) firmó un sólido triunfo f rente a San Ignacio (AST). El cierre de la jornada lo puso Amigos Cádiz A (AND), que se impuso a CV Aguere (CAN) en un partido vibrante que desató la ovación de las gradas.

Con el público volcado y un ambiente de auténtica fiesta deportiva, el Nacional cadete sub-17 avanza hacia sus rondas decisivas, en las que cada punto será determinante para alcanzar la ansiada corona. Este 13 de agosto, la tensión y la emoción seguirán en aumento con los cruces de cuartos y semifinales.