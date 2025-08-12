Arranca el Campeonato de España de Vóley Playa Sub-17 en La Línea

Uno de los instantes de la primera jornada del torneo, con el Peñón de Gibraltar al fondo.

Ha arrancado en la playa de La Atunara de La Línea el Campeonato de España de Vóley Playa Sub-17 en categoría femenina, enmarcado dentro del evento Diputación de Cádiz Beach Sports. Este lunes ha comenzado con una jornada inaugural marcada por la intensidad, la igualdad y el alto nivel competitivo desde el primer saque.

La mañana comenzó con los partidos de la fase de grupos, donde varios clubes se estrenaron con autoridad. Algaida VC (BAL) y Sideout (CAN) firmaron victorias claras, mientras que CV Sanse (MAD), VP Torrelavega (CNT) y CV Ciudad de A Coruña (GAL) mostraron un sólido nivel de juego. Otros choques fueron mucho más ajustados, como las victorias en el tie-break de Sirenas Elche (CVA) ante Majadahonda (MAD) o de Getxo (PVA) f rente a San Ignacio (AST).

Por la tarde, en la ronda de ganadores, Algaida VC confirmó su gran inicio superando a Sirenas Elche en un disputado encuentro, mientras que VP Torrelavega y Sideout mantuvieron su paso firme. Esporles VC (BAL) sorprendió con un juego contundente ante Amigos Cádiz B, y el equipo local Amigos Cádiz A sufrió para doblegar a CV Sestao en un emocionante 2-1.

En el cuadro de perdedores, Majadahonda, Al-Bayyana, ADEVA y CV Aguere lograron mantenerse vivos en el torneo tras superar sus respectivos duelos. La jornada también dejó eliminatorias resueltas de forma fulminante, como el doble 21-0 de Valdefierro ante AEV Manresa o el sólido triunfo de San Ignacio frente a CV Eolo’s La Muela. Con gradas repletas, ambiente festivo y un incesante apoyo a los equipos, la primera jornada dejó claro que el CEVP Cadete Sub-17 será un espectáculo de alto voltaje. Mañana continuará la competición con nuevos cruces decisivos que definirán el camino hacia la lucha por el título.