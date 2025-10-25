La Unión Linense Baloncesto pierde un partido igualado en casa contra el Salliver Fuengirola (68-70)

La Unión Linense Baloncesto ha tropezado en casa ante el CB Salliver Fuengirola (68-70) en un partido que se ha decantado in extremis en el pabellón de La Línea. Es segunda derrota seguida de la ULB, la tercera en cuatro jornadas esta temporada 2025/26 en el grupo DA de la Tercera FEB.

Los linenses desenfundaron a su nueva incorporación, el interior David Stachovskij, que debutó con 9 puntos y 5 rebotes. El incombustible Tury Seara encabezó la anotación de la ULB con 20 puntos y 24 de valoración.

El equipo entrenado por Iván Torres y Guillem Rueda empezó bien y se apuntó el primer cuarto (19-14). Las tornas cambiaron en el segundo cuarto, dentro de la igualdad, y los de Fuengirola se metieron en el partido. Después del descanso, el conjunto costasoleño dio el golpe en el tercer periodo con Rafa Vidales como su jugador más inspirado. La ULB apretó para recortar, pero se quedó a la orilla de la remontada.

El equipo de La Línea se queda en la clasificación con un balance de 1-3.