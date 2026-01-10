La Unión Linense Baloncesto se apunta un triunfo vital ante el CB Almería (85-74)

Entrada a canasta en un ataque de la ULB ante el CB Almería.

Victoria crucial de la Unión Linense de Baloncesto. El conjunto que entrenan Iván Torres y Guillem Rueda inauguró 2026 con un triunfo vital ante el CB Almería (85-74) en la 13ª jornada liguera del grupo D-A de la Tercera FEB.

La ULB sigue al alza. Tras despedir 2025 con un balón de oxígeno en La Zubia, el cuadro de La Línea doblegó al colista ante su público y encadenó su segunda victoria para tomar impulso en la clasificación y situarse con un balance de 5-8.

Leandro Furlán (21 puntos y 26 de valoración) encabezó a un Linense que comenzó mandando en el primer cuarto, pero vio minimizada su ventaja al descanso (41-38). El equipo almeriense sostuvo el cuerpo a cuerpo tras la reanudación, pero los de La Línea terminaron de decantar la balanza en un último cuarto superior en el que remataron la faena. La destacada actuación de Furlán estuvo arropada por las anotaciones de Tury Seara (17), Yome y Cabrera (13) y Chernodolia (11), en un partido muy colectivo.

La UBL disputará la próxima jornada, la 14ª, de nuevo en casa con la celebración del derbi comarcal ante el Club Baloncesto Algeciras el sábado 17 de enero a las 19:30 horas.