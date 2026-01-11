Venezuela: Zapatero, personaje a tener en cuenta

ÍNTIMO amigo de los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, imprescindible para acceder a Maduro, figura inevitable en cualquier acción mediadora con el chavismo, clave para el rescate de la aérea Plus Ultra por el Gobierno español. Tuvo papel en todo lo relacionado con dos políticos fundamentales de la oposición chavista, Leopoldo López y Edmundo González… pero si en Venezuela se menciona tanto el nombre de Zapatero no es por sus negociaciones políticas, sino porque se le considera un hombre que ha utilizado prácticas corruptas gracias a las que ha acumulado una fortuna.

El viernes, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada contra el ex presidente de Gobierno e iniciado diligencias previas. La querella la presentó hace pocos días la organización de extrema derecha Hazte Oír.

La relación de Zapatero con Venezuela se inició en 2015, durante el Gobierno de Rajoy, cuando la oposición al chavismo pidió la colaboración de la OEA (Organización de Estados Americanos) y Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas) para crear una comisión que entablara negociaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro con vistas a lograr una normalidad democrática.

La comisión, con ex presidentes de Gobierno, celebró su primera reunión en República Dominicana y marcó la carrera de Zapatero como una figura relevante para la política venezolano, como interlocutor excepcional y hombre de confianza del presidente Maduro y de los hermanos Rodríguez, Delcy como vicepresidenta y Jorge ocupando diferentes cargos en el Gobierno y actualmente presidente de la Asamblea Nacional.

Es de dominio público en Venezuela que Delcy es la figura fuerte del Gobierno, con más capacidad decisiva que el propio Maduro, escaso de formación, experiencia y conocimientos políticos. La relación de Zapatero con Maduro es estrecha, aunque ha atravesado momentos de cierta frialdad; pero nunca se ha distanciado de los Rodríguez.

ZP se abre camino

Maduro puso a disposición del ex presidente español una vivienda en Caracas con todos los servicios, y que utilizaba también para mantener reuniones con sus muchos interlocutores, venezolanos y no venezolanos. No tardó en llamar la atención de chavistas y de la oposición, entre otras razones porque el propio Gobierno de Maduro lo consideraba un negociador de plena confianza. El propio Rajoy así lo consideró en los años finales de su mandato, aunque no fuera hombre de su partido ni de su confianza. Pero asumía que era la persona que tenía mano ante el Gobierno venezolano. Con Sánchez, evidentemente, no sólo tuvo aceptación plena de sus intermediaciones sino que el nuevo presidente incluso lo utilizó como mediador para otros asuntos, entre ellos las negociaciones con Puigdemont. Zapatero ha sido muy útil para Pedro Sánchez.

Aquellos inicios venezolanos, exclusivamente políticos –fue observador internacional en las diferentes elecciones, incluidas las últimas que ganó la oposición de Edmundo González y Corina Machado, y que Maduro nunca reconoció– derivó con el tiempo en un Zapatero al que la oposición venezolana y algunos de sus más importantes medios de comunicación señalaron por prácticas supuestamente corruptas, hasta el punto de que le acusaron de vivir de las sustanciosas comisiones que recibía de los Gobiernos venezolano y de empresas venezolanas y españolas como “conseguidor” de contratos. O facilitador del trasiego de dinero y oro de dirigentes del chavismo que querían colocarlo en el extranjero y paraísos fiscales.

No tardó en difundirse la información de que Zapatero era propietario de una de las minas de oro que se encuentran en el sur de Venezuela, territorio fuertemente custodiado y que controlan los hermanos Rodríguez. Una vez que la Audiencia Nacional abrió diligencias el viernes, habrá posibilidad de comprobar qué hay de cierto y qué no en la rumorología respecto a Rodríguez Zapatero.

Las evidencias le han convertido en un político bajo sospecha, con un patrimonio inmobiliario que no se corresponde con los ingresos que declara, Llueven las acusaciones sobre sus negocios y, casi más grave, su dependencia del chavismo.

Sus defensores presumen de su sentido humanitario y cómo ha logrado la liberación de varios presos políticos, que es verdad. Pero algunos de los presos que tardaron años en salir de prisión tras ser visitados en la cárcel por Zapatero, cuentan que se preocupaba menos por su situación personal –aunque muchos de ellos habían sido torturados– que de intentar convencerles de que abandonaran sus posiciones críticas contra Maduro.

Fue importante su intermediación para ofrecer al presidente electo Edmundo González, que había buscado refugio en la residencia del embajador español, que pidiera asilo político en España. Edmundo recibió en la residencia a los hermanos Rodríguez ante los que firmó un papel pidiendo el asilo y asumiendo las condiciones que le ponían delante. Una vez en España, denunció que se había sentido presionado y amenazado. Tenía que pensar en su hija, que se quedaba en Venezuela con su familia. A bien entendedor…

¿Por qué Felipe no y Zapatero sí?

Edmundo González, presidente electo reconocido por el Parlamento Europeo –propuesta que no apoyaron los eurodiputados socialistas españoles– nunca se ha sentido amparado por el sanchismo, que se limitó a concederle asilo. Sí tiene en cambio cercanía con Felipe González, que conoce muy bien la situación de Sudamérica en general y Venezuela en particular, e inició su distanciamiento político con Sánchez y Zapatero precisamente por su proximidad con el chavismo.

El nombre de Zapatero ha aparecido con frecuencia en casos de presunta corrupción, blanqueo o tráfico de influencias relacionados con el chavismo.

Pidió cita con José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes. Mantuvo con él una entrevista en el ministerio y le presionó para que el Gobierno rescatara a la compañía aérea venezolana Plus Ultra. Lo que aprobó el Gobierno, con 53 millones de euros de rescate al considerar que Plus Ultra era una empresa estratégica. Con un solo avión… En los últimos meses ha cesado su actividad y extraoficialmente se encuentra en quiebra. Fue el promotor del polémico viaje de Delcy Rodríguez a Barajas aunque no tenía autorización para pisar territorio europeo, y creó un escándalo político que acabó con la hoy presidenta pasando la noche en la zona VIP de invitados mientras una furgoneta de la embajada descargaba el avión y se buscaba a Delcy un billete en un avión comercial que la llevara la mañana siguiente a Turquía o a Catar. Del contenido de la bodega nunca más se supo. Pero fuentes de la oposición de Venezuela aseguran que la entonces vicepresidenta podría ser colaboradora indispensable para sacar del país oro y dinero en efectivo procedente del menudeo del narcotráfico, no de las grandes operaciones.

Se dice estos días que Zapatero podría mediar entre Maduro, la presidenta Delcy Rodríguez y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Es posible que efectivamente lo sea en algún momento, pero cuesta creerlo: Donald Trump no siente la menor simpatía por Zapatero, y desde su Gobierno se le ha advertido que si viaja a EEUU tendrá que responder a varias preguntas ante las autoridades, que incluso podrían retirarle el visado.

En este escenario plagado de interrogantes hay una pregunta sobre la que no ha habido respuesta: en un momento especialmente crítico en Venezuela, arreciendo el acoso de Maduro contra la oposición, el ex presidente Felipe González se ofreció para viajar a Venezuela e intentar una mediación, pero el Gobierno chavista no autorizó el viaje ni la mediación. También se ofreció el entonces dirigente político Albert Rivera, con el mismo resultado.

¿Por qué unos no y otro sí? ¿Por qué Rodríguez Zapatero se mueve en Venezuela como si fuera el hombre de Maduro y Delcy Rodríguez para todas las operaciones, negociaciones y contactos dentro y fuera del país?