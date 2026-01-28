Última jornada para desatascar el top ocho de la Champions League

Arsenal y Bayern Múnich son los únicos con plaza asegurada en los ocho primeros puestos de la Liga de Campeones antes de la última jornada, que se jugará el próximo miércoles. Las seis plazas restantes para acceder directamente a octavos de final, evitando la ronda intermedia de dieciseisavos, están en juego entre 13 equipos separados por apenas tres puntos. Entre ellos figuran Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid.

La clasificación muestra una extraordinaria igualdad desde los 15 puntos del Real Madrid —tercero tras golear 6-1 al Mónaco— y el Liverpool, hasta los 13 puntos donde se concentran París Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting de Portugal, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta. El Tottenham completa este grupo compacto con 14 puntos. Todos estos equipos dependen de sí mismos para lograr el objetivo, aunque con distintos grados de certeza según su diferencia de goles.

Real Madrid, Liverpool y Tottenham solo necesitan ganar para asegurarse el pase directo sin depender de otros resultados. Sin embargo, los ocho equipos con 13 puntos deben prestar especial atención a la diferencia goleadora, un factor determinante en caso de empate a puntos.

Criterios de desempate y situación del Barcelona y Atlético

Los criterios de desempate cobran una importancia crucial en esta fase final. El primer criterio es la diferencia de goles general, seguido del mayor número de tantos marcados, la mayor cantidad de goles como visitante, el número de victorias y los triunfos a domicilio. Si persiste la igualdad, se recurre hasta al juego limpio o al ránking UEFA como último recurso.

El Barcelona, actualmente noveno con 13 puntos y diferencia de +5, necesita ganar al Copenhague y mejorar su golaverage respecto a sus rivales directos. El Atlético de Madrid, duodécimo tras empatar contra el Galatasaray este miércoles, vio mermadas sus opciones: de haber ganado sería cuarto, pero el empate le obliga ahora a vencer al Bodo/Glimt en el Metropolitano y esperar combinaciones favorables de resultados.

Partidos decisivos en la última jornada

El calendario ofrece duelos de máximo interés. El Real Madrid visitará al Benfica, mientras que el Liverpool recibirá al Qarabag y el Tottenham se desplazará al Eintracht Francfort, ya eliminado. El encuentro entre París Saint-Germain y Newcastle en el Parque de los Príncipes será un enfrentamiento directo entre dos equipos con 13 puntos y +10 de diferencia goleadora.

El Chelsea jugará en Nápoles, el Sporting de Portugal viajará a Bilbao para medirse al Athletic Club, el Manchester City recibirá al Galatasaray y el Atalanta visitará al Union Saint-Gilloise. Todos estos encuentros determinarán quiénes evitan la incómoda ronda de dieciseisavos.

Inter, Juventus y Borussia Dortmund, a la espera

Otros tres equipos mantienen opciones matemáticas de entrar en el top 8: Inter y Juventus con 12 puntos, y Borussia Dortmund con 11. No obstante, ninguno de estos tres clubes depende únicamente de sí mismo y deberán ganar mientras esperan resultados favorables de otros partidos.

Los dos conjuntos italianos tienen asegurada su clasificación entre los 24 primeros, pero el Borussia Dortmund debe confirmarlo en su último partido. Precisamente, Inter y Dortmund se enfrentarán directamente en el Signal Iduna Park, mientras la Juventus jugará contra el Mónaco en el estadio Luis II.

Nueve plazas más en juego para completar los 24 clasificados

Más allá del top 8, quedan nueve plazas por decidir entre 17 aspirantes que van desde los 11 puntos del Borussia Dortmund hasta los 6 del Ajax. Con solo cuatro equipos eliminados matemáticamente —Kairat Almaty, Villarreal, Slavia Praga y Eintracht Francfort—, la última jornada definirá los 24 clasificados totales para la siguiente ronda.

Los aspirantes incluyen a Galatasaray (10 puntos), Qarabag (10), Marsella (9), Bayer Leverkusen (9), Mónaco (9), PSV Eindhoven (8), Athletic Club (8), Olympiacos (8), Nápoles (8), Copenhague (8), Brujas (7), Bodo/Glimt (6), Benfica (6), Pafos (6) y Union Saint-Gilloise (6). Son 17 equipos concentrados en apenas cinco puntos de diferencia, lo que garantiza una jornada final repleta de emoción y múltiples combinaciones posibles.

Clasificación completa antes de la última jornada

Dos equipos tienen asegurado el top 8: Arsenal con 21 puntos y Bayern Múnich con 18 puntos.

Trece equipos tienen asegurada la clasificación entre los 24 primeros, pendientes de conocer si entrarán en el top 8: Real Madrid (15), Liverpool (15), Tottenham (14), París Saint-Germain (13), Newcastle (13), Chelsea (13), Barcelona (13), Sporting de Portugal (13), Manchester City (13), Atlético de Madrid (13), Atalanta (13), Inter de Milán (12) y Juventus (12).

Nueve plazas quedan por decidir entre 17 equipos: Borussia Dortmund (11), Galatasaray (10), Qarabag (10), Marsella (9), Bayer Leverkusen (9), Mónaco (9), PSV Eindhoven (8), Athletic Club (8), Olympiacos (8), Nápoles (8), Copenhague (8), Brujas (7), Bodo/Glimt (6), Benfica (6), Pafos (6), Union Saint-Gilloise (6) y Ajax (6).

Cuatro equipos están eliminados matemáticamente: Kairat Almaty (1), Villarreal (1), Slavia Praga (3) y Eintracht Francfort (4).

Todos los partidos de la última jornada

Los 18 encuentros que cerrarán la fase de liga son: París Saint-Germain-Newcastle, Manchester City-Galatasaray, Liverpool-Qarabag, Borussia Dortmund-Inter, Barcelona-Copenhague, Arsenal-Kairat Almaty, Bayer Leverkusen-Villarreal, Atlético de Madrid-Bodo/Glimt, Benfica-Real Madrid, Eintracht Francfort-Tottenham, Brujas-Marsella, PSV-Bayern Múnich, Ajax-Olympiacos, Nápoles-Chelsea, Mónaco-Juventus, Union Saint-Gilloise-Atalanta, Athletic Club-Sporting de Portugal y Pafos-Slavia Praga.