(71-70) La ULB, con seis séniors y dos juniors, planta cara al tercer clasificado

Marbella/La Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha cosechado este sábado una derrota tan dolorosa como cargada de orgullo (71-70) en la cancha del tercer clasificado del grupo DA de la Tercera FEB, el CB Marbella, un resultado que sigue alejando a los de La Línea de la permanencia directa y que alarga su mala racha a una victoria en las últimas ocho jornadas. Bien es cierto que en esta ocasión el resto de los marcadores de la jornada no han sido especialmente dañinos para sus intereses.

Parecía casi imposible que la ULB repitiese la proeza de la primera vuelta y volviese a derrotar al CB Marbella. El motivo es bien fácil: los de La Línea se presentaron en el Carlos Cabeza son solo seis jugadores del primer equipo, algunos tocados y otros, como el caso de David Espadiña, incluso infiltrado para jugar, lo que no le impidió anotar once puntos. A ellos se sumaron dos juniors, Álex Caballero (que anotó nada menos que 19 puntos) y Jose Aguilera. Pues a pesar de eso se mantuvieron los albinegros en la lucha hasta el último instante, pero no les dio para ganar.

Como viene sucediendo desde que comenzó la competición, cada vez que la ULB se enfrenta a un cara o cruz sale cruz. Los visitantes disfrutaron de una última posesión de seis segundos para haber tratado de hacer saltar la banca, jugaron para su mejor anotador, Andrés Díaz (que acabó con 18 puntos y diez rebotes), pero su lanzamiento, muy bien defendido, no quiso entrar.

Los linenses forzaron en defensa y obligaron a los de casa a sacar lo mejor de su talento individual para mantenerse por delante. La conducta de los que estuvieron sobre la pista (y en muchos casos también el acierto) fueron intachables.

Los parciales (14-19; 20-16 y 18-17) hablan de la igualdad que presidió la contienda, resuelta en los diez últimos minutos (19-18) por ese caprichoso punto.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

La estadística del CB Marbella-ULB

Los resultados de la decimoséptima jornada en el grupo DA de la Tercera FEB (la cuarta caegoría del escalafón nacional) y, al término de todos los encuentros, la clasificación actualizada, se puden consultar en este enlace.