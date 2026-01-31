La ULB planta mucha más batalla al líder de lo que dice el resultado (71-86)

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) ha cosechado este sábado una previsible derrota a manos del líder del grupo DA de la Tercera FEB, el Jaén FS. Pero el resultado final (71-86) no refleja en absoluto lo sucedido en el pabellón de La Línea, donde la escuadra que entrenan Iván Torres y Guillem Rueda han plantado cara hasta el final del tercer cuarto al primer clasificado -que sólo ha perdido un duelo en toda la temporada- para acabar claudicando después.

La ULB se dejó literalmente la piel en la cancha. Esta vez sus aficionados no pueden poner reparos a un conjunto que a base de defender con uñas y dientes logró irse al final del primer cuarto por delante (21-20).

Pero el atisbo de sorpresa no acabó ahí. Con el mismo guion, los de casa consiguieron irse por delante al descanso tras un parcial de 18-15 que desembocó en un esperanzador 39-35. Todo eso, después de que el técnico visitante se viese obligado a llamar al orden con un tiempo muerto a los suyos, que se estaban viendo desbordados.

En el tercer cuarto, los locales lograron resistir el acoso del líder, que no conseguía ponerse por delante, manteniendo una ventaja inicial de 47-40. Ambos equipos entraron en bonus con el marcador en 51-41.

A medida que avanzaba este tercer capítulo, Jaén FS se mostraba desquiciado y la ULB aprovechó para apretar el acelerador, situándose 56-49 a falta de 3:30.

Sin embargo, la cuarta falta de Furlán y la intensa reacción visitante cambiaron la dinámica. Un parcial de 0-7 hizo que a falta de un cuarto el marcador señalase 60-60.

La última entrega no tuvo historia. Un 0-10 acabó con la ULB, que bajó los brazos después del sobreesfuerzo realizado y acabó encajando una derrota muchísimo más amplia de lo que merecía.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la decimosexta jornada en el grupo DA de la Tercera FEB y, al término de todos los encuentros, la clasificación actualizada, se puede consultar en este enlace.

La Unión Linense de Baloncesto afrontará su próximo encuentro el sábado siete de febrero, cuando a partir de las 18:00 visite al Fuengirola.