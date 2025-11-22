(85-97) La ULB anota 85 puntos... pero cae en casa

La Unión Linense de Baloncesto ha cosechado este sábado, en casa, su quinta derrota en ocho encuentros (85-97). Los de La Línea han doblado la rodilla a pesar de anotar 85 puntos, lo que demuestra su debilidad y falta de tensión en defensa. Los locales sólo estuvieron en el pulso en el primer cuarto (16-17) para ir desapareciendo después.

No encuentra la ULB el camino. Murgi El Ejido demostró este sábado ser mejor equipo. Más centrado y con mejor balance ofensivo.

Tras ese primer tiempo igualado, llegó un parcial de 2-13 de los visitantes que empezaron a poner tierra de por medio. Iván Torres buscaba soluciones en el anquillo, pero las rotaciones no daban precisamente resultado. Una mejora en defensa llevó el tanteo al 37-39 a falta de 2:27, pero una antideportiva de Juanmi López dio pie a un parcial de 0-7 y la reacción quedó interrumpida (43-49 al descanso).

Muy pronto las diferencias se ampliatron hasta el 56-71 y aunque una técnica descalificante al entrenador linense propició una reacción de orgullo de los locales (74-84 a falta de 3:31) una sucesión de triples acabó con cualquier posibilidad de remontada.

Sin cuajar su mejor partido Arturo Seara fue el mejor anotador y también el más valorado del encuentro. Su compañero David Stachovskij acabó con 21 puntos.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la octava jornada en el grupo DA de la Tercera FEB y, al término de todos los encuentros, la clasificación actualizada, se puede consultar en este enlace.

La ULB visita el próximo sábado día 29 (18:30) al Novaschool en Rincón de la Victoria (Málaga).