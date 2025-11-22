(120-58) El CB Algeciras se ensaña con el frágil Andújar

El Club Baloncesto Algeciras no se contentó con hacer buenos los pronósticos y desaborló este sábado, para satisfacción de su hinchada, a uno de los colistas del grupo DA de la Tercera FEB, el Andújar, al que doblegó por el incontestable resultado de 120-58. Con este marcador los algecireños se mantienen en la pelea por los puestos de cabeza.

Como es obvio el encuentro apenas tuvo historia. El conjunto jiennense sólo aguantó los siete primeros minutos de la contienda (12-10), pero cuando se puso a la tarea, quedó de manifiesto que existe una diferencia abismal entre las dos escuadras: al final del primer cuarto 28-14

El resto fue un trámite, sobre todo después del descanso. Los parciales de 23-8 y 48-19 hablan por sí solos de hasta qué punto se fue desmoronando el equipo visitante.

Miki Ortega aprovechó para repartir minutos entre sus hombres. El escolta jamaicano Romar Reid fue el máximo anotador (19), mientras que va a ser complicado que Roesley Sanches no sea el MVP de la jornada, ya que se fue a los 35 de valoración.

Las estadísticas del encuentro se pueden consultar en este enlace.

Los resultados de la octava jornada en el grupo DA de la Tercera FEB y, al término de la misma, la clasificación actualizada, se puede consultar en este enlace.

El CB Algeciras afronta el próximo sábado 29 de noviembre (19:00) un encuentro importantísimo para su futuro, ya que visita a otro de los conjuntos que pelea por acabar en las dos primeras posiciones, el Tíjola.