La ULB juega este sábado (18:30) una final de valor doble en Rincón de la Victoria

La Unión Linense de Baloncesto (ULB) visita este sábado (18:30) el pabellón Añoreta de Rincón de la Victoria (Málaga) para medirse Novaschool, en encuentro de la decimonovena jornada que se presenta como fundamental en las aspiraciones de ambos conjuntos de lograr la permanencia en el grupo DA de la Tercera FEB. Los linenses, que en caso de vencer por más de un punto saldrán del descenso, vuelven a afrontar otro partido más con numerosas bajas y dudas.

La ULB, reforzada en su autoestima por su valiosísima victoria (59-51) sobre Unicaja de la pasada jornada, afronta lo que su propio técnico, Vicente González, define como “una nueva final”. El choque tiene valor doble. En la primera vuelta vencieron los rinconeros se impusieron en la primera vuelta en La Línea merced a un triple del incombustible Álex Jackson casi sobre la bocina (57-58) con lo que en caso de vencer los albinegros por más de un punto incluso superarían a su rival en la tabla. O lo que es lo mismo, saldrían de los puestos de descenso.

Los albinegros no pueden contar, como viene siendo norma, con Álex Valor, Thomas Yome y Rubén Perea. Además el linense Víctor Chernodolia y el senegalés Insa Kane no sabrán hasta última hora si se desplazan y, si lo hacen, será casi de manera casi testimonial, porque no se han entrenado en toda la semana. Adri Mateo sí podrá ser parte esta vez de una convocatoria en la que una vez más estarán los dos juniors que ya casi son jugadores del primer equipo de pleno derecho: Álex Caballero y José Aguilera

“Va a ser importante controlar el ritmo del partido”, sostiene el preparador. “Si somos capaces de hacer nuestra defensa, que sigue siendo la mejor del grupo, tendremos opciones de ganar y si ellos imponen su juego rápido y alegre e irse a anotaciones de por encima de los 80 puntos, viviremos serios problemas para ser capaces de igualar esos números y competir por la victoria”.

Novaschool ha ganado uno de sus cinco últimos duelos (incluido el adelantado de la jornada 24 con Fuengirola) y a Álex Jackson, que en 2015 ayudó a la propia ULB CB a ascender a la entonces denominada Liga EBA, se suman en su plantel hombres como Tasio Vázquez o el base Óscar Díaz, que están acumulando muchos minutos, a los que se unen varios de los juniors que van camino de llevar al equipo de su categoría (como sucede con la propia ULB) al Campeonato de Andalucía.

El duelo será arbitrado por Víctor Vera y Ángel Cóndor.

Los horarios de la jornada 19 en el grupo DA de la Tercera FEB (la cuarta categoría del escalafón nacional) y, al término de los encuentros, la clasificación actualizada, se puede consultar en este enlace.