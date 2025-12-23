Tury Seara (ULB) establece el récord de valoración de la Tercera FEB en la 2025/26

El exterior de la Unión Linense de Baloncesto (ULB), Arturo “Tury” Seara, firmó el pasado fin de semana en La Zubia (Granada) una actuación histórica que le ha valido 50 puntos de valoración, la mejor marca de toda la temporada en la Tercera FEB. Su actuación condujo al equipo de La Línea a una victoria de valor doble (91-95), por cuanto cortaba una racha de cinco derrotas y le distancia del vagón de cola.

Con 38 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperaciones y 13 faltas recibidas, Tury Seara superó el récord anterior, los 49 del esloveno Stefan Joksimovic (Baskonia) en la segunda jornada. Los porcentajes de Tury Seara también fueron destacados: 6/9 en tiros de dos, 4/6 en triples y 14/17 en tiros libres.

El vallisoletano, hijo del mítico base Arturo Fernández Seara -leyenda del Fórum Valladolid y del FC Barcelona- ha ido acumulando temporadas de brillantez en la categoría. A sus 35 años, suma 17 campañas y más de 400 partidos entre Segunda y Tercera FEB, y ya había sido MVP en diferentes categorías FEB en campañas anteriores.

En su carrera, Tury Seara ha pasado por clubes como Valladolid (en cuya cantera se forjó), Zamora, Ávila, Chantada, Ourense (LEB Oro), La Roda, Villarrobledo, Burgos, Gijón, Andújar, además de una experiencia en la liga de Islandia. En la andadura 2022/23 vstió la camiseta de Udea (actual CB Algeciras) en LEB Plata.

La actuación de Tury le permite liderar la lista de MVPs de la jornada en la Tercera FEB, por delante de otros destacados jugadores como Bernat Morales (CB Cornellá, 35), Francisco Espinosa (Autocares Rodríguez, 34), Alejandro Ortega (The Fitgerald El Pilar, 34) y David Guerra (Solgaleo Bosco Salesianos, 33). Este listado refleja la competitividad de la categoría y el extraordinario nivel que el vallisoletano ha alcanzado en esta temporada.

Con esta actuación, Tury Seara no solo confirma su capacidad anotadora, sino también su constancia y relevancia en la categoría, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes de la Tercera FEB y dejando claro que, a sus 35 años, sigue siendo un referente dentro y fuera de la cancha.