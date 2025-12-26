Tres atletas algecireñas, convocadas con las selecciones españolas

Tres atletas de Algeciras participan en las últimas concentraciones de 2025 organizadas por la Federación Española. Marina Delgado (Diputación de Valencia) y Ana Alba Ruiz (Bahía) se encuentran en Valencia para tomar parte en la cita de relevos, mientras que Leire Jiménez (Bahía) lo hace en León en la convocatoria para vallas cortas.

Las dos concentraciones han comenzado este viernes y se prolongarán hasta el próximo martes, día 30.

Marina Delgado se entrena con el equipo nacional sub-20 de relevo corto (4x100), con el que en julio finalizó sexto en el Europeo de Finlandia, mientras que Ana Alba Ruiz forma parte de los equipos de 4x400 tanto femenino como mixto.

En ambos casos el objetivo es desarrollar la cohesión y mentalidad de equipo, fortalecer la comunicación, la confianza y la responsabilidad compartida entre los atletas para que el relevo funcione como una unidad coordinada.

Hasta León se ha desplazado Leire Jiménez, que disfruta de su primera concentración de carácter nacional. Los técnicos quieren incidir en el desarrollo de técnica y en el seguimiento y monitorización del desarrollo de esta deportista, que comparece en la cita de vallas cortas.