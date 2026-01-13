Tres algecireños y un linense, bronce infantil con Andalucía en el Campeonato de España de balonmano

Tres algecireños y un linense se colgaron la medalla de bronce de la categoría infantil masculina como integrantes del combinado andaluz que disputó el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (Cesa 2026) en Blanes (Gerona). El conjunto infantil femenino, con dos algecireñas en sus filas, finalizó en quinta posición.

La selección andaluza masculina que estuvo entrenada por Alejandro Ledesma, contó con los también algecireños Hugo Barrera y Marcos García y con el linense Juan Jiménez, quien fue además uno de los máximos artilleros de Andalucía en el partido por la tercera plaza, anotando ocho goles y contribuyendo a la victoria de su equipo sobre Galicia por 31-29.

El equipo infantil femenino tenía en su plantilla a Sara Espinosa y Lucía del Carmen Rojas, que defienden los colores del Maravillas Benalmádena. Finalizó en quinta posición.

Sara Espinosa y Lucía del Carmen Rojas, con la selección andaluza

Andalucía cerró la competición con dos bronces —el mencionado del equipo infantil masculino y el del cadete femenino—, además de un oro en la Copa de España para las juveniles.

Asimismo, el cadete masculino fue cuarto y el juvenil masculino, séptimo.