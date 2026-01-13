El Club Baloncesto Algeciras prescinde del pívot Norman Domingos y busca un sustituto "de garantías"

Nueva salida en el Club Baloncesto Algeciras. La entidad ha anunciado este martes que ha alcanzado un acuerdo con el jugador Norman Domingos para su desvinculación.El pívot angoleño, de 25 años y 2,07 metros, había aterrizado con la temporada en marcha para relevar del pívot de origen senegalés El Hadji N'Gom.

"Agradecemos los servicios prestados durante su estancia en Algeciras y le desea la mayor de las suertes en su futuro profesional", ha comunicado el CB Algeciras, que sostiene que "el club trabaja en la búsqueda de un sustituto de garantías para completar la plantilla de cara a la segunda vuelta de la competición".

El Club Baloncesto Algeciras marcha en segunda posición del grupo D-A de la Tercera FEB con un balance de 11 victorias y 2 derrotas tras la primera mitad de la competición regular.

El equipo que entrena Miki Ortega afrontará este próximo sábado (19:30 horas) el inicio de la segunda vuelta con el derbi comarcal contra la Unión Linense Baloncesto en el pabellón de La Línea.