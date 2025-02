Real Madrid-Atlético y Benfica-Barcelona, en la Champions

Nyon/Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentarán en los octavos de final de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). El partido de ida se disputará en el estadio Santiago Bernabéu el día 4/5 de marzo y la vuelta en el Metropolitano el 11/12.

El Barcelona, mientras, se enfrentará al Benfica portugués en los octavos de final de la Liga de Campeones. El partido de ida se disputará en el estadio La Luz de Lisboa el día 4/5 de marzo y la vuelta en el Olímpico de Montjuic el 11/12.

El cuadro del torneo queda así:

1. PSG - Liverpool

2. Brujas - Aston Villa

3. Real Madrid - Atlético de Madrid

4. PSV - Arsenal

5. Benfica - Barcelona

6. Borussia Dortmund - Lille

7. Bayern Múnich - Bayer Leverkusen

8. Feyenoord - Inter

- Cuartos (8/9 y 15/16 abril)

C1: Ganador PSG/Liverpool -Ganador Brujas/Aston Villa

C2: Ganador PSV/Arsenal - Ganador Real Madrid/Atlético de Madrid

C3: Ganador Benfica/Barcelona - Ganador Borussia Dortmund/Lille

C4: Ganador Bayern Múnich/Bayer Leverkusen - Ganador Feyenoord/Inter

- Semifinales (29/30 abril y 6/7 mayo)

S1: Ganador C2 - Ganador C1

S2: Ganador C3 - Ganador C4

- Final (31 mayo en Múnich)

Ganador S1 - Ganador S2

La frustración del Atlético

El plato fuerte será, pues, el Real Madrid-Atlético de Madrid. Ningún equipo ha causado tanta frustración en la Liga de Campeones al Atlético de Diego Simeone como el Real Madrid, que lo separó en el último minuto o en el último penalti de ganar dos Copas de Europa, en 2014 y 2016; dos golpes imborrables en el conjunto rojiblanco y a los que se enfrentará de nuevo en los octavos de la competición, con la revancha aún pendiente con su eterno rival.

No sólo eso, sino que, con menor dimensión porque no era un final, el equipo de Simeone también perdió en las otras dos ocasiones que se enfrentó al Real Madrid en este torneo: en 2014-15, en los cuartos de final, con el gol decisivo de Javier 'Chicharito' Hernández en el minuto 88 del duelo de vuelta en el Bernabéu, tras el 0-0 de la ida en el Vicente Calderón, y en 2016-17, la última vez que llegó a las semifinales antes de ahora, cuando sintió posible lo imposible, con un tremendo inicio en el segundo duelo en el Manzanares frustrado por el 2-1 de Isco, después de caer por 3-0 en la ida en Chamartín.

Ocho años después, cuatro desde su último enfrentamiento europeo en otra competición, en la Supercopa de Europa, cuando el Atlético superó al Real Madrid y se proclamó campeón en la prórroga (2-4) en Tallin, ambos se reencuentran en el nuevo formato del máximo torneo europeo. La ida será en el Santiago Bernabéu; la vuelta será en el Riyadh Air Metropolitano, porque el conjunto rojiblanco se lo ganó en la primera fase: fue quinto.

Cuatro revanchas concentradas en dos partidos, en el desvelo tan insistente para el Atlético que supone la Liga de Campeones, el único título que le falta a su palmarés, la última frontera por rebasar por Simeone, a la que siempre se opuso, en el último instante, el Real Madrid, con el recuerdo de las dos finales dolorosas perdidas contra ese adversario.

La primera fue en Lisboa, en 2014, en la prórroga de un partido que manejaba por 0-1 hasta el tiempo añadido, hasta el cabezazo de Sergio Ramos que forzó el tiempo extra en el minuto 93; la segunda, en 2016, en Milán, en la tanda de penaltis. La crueldad de la primera fue insoportable; la dureza de la segunda puso entonces todo en duda, hasta a Simeone.

"¿Qué le digo a la gente? Que la única manera de seguir insistiendo es trabajando. Es un momento para pensar de parte mía. Y en este momento estoy (...)" ¿Se plantea su continuidad? "Me estoy planteando pensar, nada más que eso" (...) ¿Qué significa ese tiempo para pensar? "Me están preguntando que es lo que pienso y le contesto lo que me sale y en realidad me viene esta sensación".

Al término del duelo, en la sala de prensa, las frases de Simeone retumbaron en toda la estabilidad de la que disfrutaba entonces y ahora el Atlético. Abatido por una derrota sin consuelo. Cristiano Ronaldo marcó el penalti decisivo, tras el fallo de Juanfran Torres, entre el llanto de los jugadores, un icono como Fernando Torres y los aficionados. El futuro tembló durante unas semanas, pero aún sigue vivo, entre la obsesión de la Champions.

Una foto zanjó todo: Simeone, Gil Marín y Andrea Berta, juntos. En la instantánea, una reunión de trabajo en Buenos Aires. "La derrota de la 'Champions' para mí fue como una muerte y toda muerte necesita un tiempo de duelo", señaló con el paso del tiempo el técnico argentino, cuya ambición siempre renace. Quiere la Liga de Campeones. Hace ocho años y medio esa instantánea.

La dimensión de la final perdida en San Siro fue si cabe más grande que en Lisboa, cuando, en 2014, alcanzó el duelo definitivo de la Copa de Europa 40 años después de aquel varapalo de la derrota contra el Bayern Múnich en el estadio Heysel de Bruselas en 1974. Igual que entonces, unos segundos apenas, apartaron al Atlético de la gloria y la leyenda.

En el minuto 93, el cabezazo de Sergio Ramos dio el empate al Real Madrid y provocó una prórroga que tuvo un dueño de principio a fin: el conjunto blanco contra un Atlético exhausto, lesionados algunos de sus jugadores y sin fuerzas ya en las piernas otros. El resultado fue un 4-1, una losa para un equipo que se sintió campeón y que, una década después, insiste en ello. En los octavos, ante el Real Madrid, en una revancha pendiente.

El otro precedente del Atlético contra el Real Madrid en este torneo pertenece a la antigua Copa de Europa, a 1959, a una eliminatoria resuelta en el desempate.

El primer encuentro se saldó con un triunfo madridista por 2-1, con los goles de Rial y Puskas para levantar el 0-1 de Chuzo; el segundo, con victoria rojiblanca por 1-0, gracias a un tanto de Enrique Collar; y en el tercero, el decisivo, venció el Real Madrid por 2-1, con las dianas de Di Stéfano y Puskas frente a la de Enrique Collar.