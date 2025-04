Las linenses Raquel Retamero y María de la Corte, campeonas en la Copa de Andalucía de ILCA

La regatistas linenses Raquel Retamero en sub-19 de ILCA6 y María de la Corte en sub-18 de ILCA 4, se han proclamado este domingo campeonas femeninas en la primera Copa de Andalucía de la temporada para las clases ILCA 4, 6 y 7, que se ha celebrado en Puerto Real y que estaba organizada por el Club Trocadero, en colaboración con la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Los participantes han disputado tres mangas el sábado y dos el domingo.

Junto a Retamero, que fue quinta en la general y María de la Corte (décima) otros dos regatistas del Real Club Náutico de La Línea han finalizado en el top-ten del ILCA 4: Alejandro Álvarez fue subcampeón sub-18 (quinto en la general) y Miguel Jiménez acabó tercero en sub-16 (sexto).

Completó la expedición Andrés Ruiz, decimosexto sub-16 en ILCA 4 (38º en la general).

Las tres pruebas del sábado se navegaban bajo vientos de poniente de entre 8 y 10 nudos de intensidad, y el domingo, la primera con Levante que llegó a alcanzar los 14 nudos de intensidad, y la segunda con Poniente, cambio que obligó a replantear el área de regatas apurando el tiempo límite.

Condiciones para todos los gustos y maneras que dejan unas clasificaciones muy ajustadas en la cabeza. En ILCA 7 vence Juan Gómez del CN Sevilla por un punto sobre su compañero de club José Medina, segundo, seguido con dos puntos más por Miguel Gómez también del náutico hispalense. A un punto de podio se queda Álvaro Pozo del RCN de Sanlúcar de Barrameda.

En ILCA 4 gana Felipe Pachón del CNM Benalmádena, campeón absoluto y sub-16, seguido con dos y cinco puntos más por Sergio Mancera del RCMT Punta Umbría, campeón sub 18, y Beatriz Serrano del CN Sevilla, tercera absoluta y campeona femenina sub 16. En la categoría superior, sub 18, la primera niña es María de la Corte del Real Club Náutico de La Línea.

También es del náutico de La línea la campeona en ILCA 6, Raquel Retamero, quinta absoluta en una clasificación que encabeza Alberto Medel del CN Sevilla, seguido de Luis García del RC Mediterráneo y Eduardo Orihuela del CN Sevilla, ganador en el desempate sobre el actual campeón de España Máster, Raúl González del CNM Benalmádena, cuarto.

Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en las inmediaciones del CN El Trocadero, en un acto que presidía Carlos Muñoz Villareal en su doble condición de presidente del Club y oficial de la regata