El presidente del San Fernando explota contra los arbitrajes de la Primera RFEF

El presidente del San Fernando CD, Louis Kinziger, ha explotado este domingo contra los arbitrajes de la Primera RFEF, la categoría en la que compite con el Algeciras CF y la Real Balompédica Linense en su grupo II. El máximo dirigente de la entidad isleña ha hablado de "robo" y "arbitraje lamentable" a la actuación de los colegiados en la derrota de los azulinos ante el Sabadell (0-1).

Kinziger, cuyo equipo está en la pelea por el playoff de ascenso, ha asegurado que "el arbitraje no está al nivel de la categoría" y ha solicitado la implantación del VAR para profesionalizar la división.

"Sé que estamos en una competición experimental y que se aprende de los errores", comenzó Kinziger su comparecencia ante los medios antes de estallar. "El San Fernando ha sido tratado de manera injusta porque el nivel del arbitraje no está al nivel de la categoría, está adulterando al futbol de la Primera RFEF", afirmó.

"El San Fernando pierde un punto que puede ser el sueño del playoff. Es un robo, es la palabra, lo siento mucho y hay que decir stop. El San Fernando ha sido víctima de un arbitraje lamentable. No solo es un error humano porque de los errores se aprende, puede que sea intencional porque el San Fernando no mola, no vende", insistió.

"Pedimos un tratamiento justo como cualquier otro equipo de la categoría porque no están quitando la ilusión. Si queremos que la Primera RFEF sea pro hace falta un arbitraje pro y sino se puede implantar el VAR", sentenció. "No soy el primero que lo dice porque los presidentes hablamos", deslizó.