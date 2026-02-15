Un poderoso CB Algeciras destrona al Jaén del liderato (99-75)

El Club Baloncesto Algeciras se ha apoderado por derecho propio del liderato del grupo D-A de la Tercera FEB. El conjunto de Miki Ortega doblegó con autoridad al Jaén Paraíso Interior FS por un aplastante (99-75) en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras, donde una gran atmósfera de público condujo a los locales a un triunfo capital en sus aspiraciones de luchar por el ascenso.

El CB Algeciras sacó adelante su particular match-ball por el liderato de la 18ª jornada liguera. Partidazo a nivel colectivo del equipo de Miki Ortega, con dos jugadores brillantes a lo MVP como Berni García (20 puntos y 28 de valoración) y Edokpayi (17 puntos y 28 de valoración), además de un sobresaliente debut del pívot serbio Dejan Ilincic (18 puntos y 18 de valoración) y la destacada aportación de Reid (16 puntos y 16 de valoración) y Mensah (13 puntos).

Los algecireños pisaron fuerte de salida con un primer cuarto apabullante (22-12). El CBA no bajó el pistón y se marchó al descanso con una diferencia importante (46-30). El conjunto de Jaén, que únicamente había encajado una derrota en toda la temporada, trató de reengancharse en la reanudación, pero los de Miki no cedieron en un intercambio de canastas aún mayor (29-25 en el tercer cuarto). Con la afición volcada, los de Algeciras cerraron su festín en un último periodo completo en el que el entrenador pudo rotar a sus jugadores.

El CB Algeciras asalta la primera plaza con un balance de 15 victorias y 2 derrotas, mismos números que un Paraíso Interior Jaén FS al que le ha ganado el basket averaje particular. Los algecireños perdieron en Jaén (90-77) pero se ha desquitado con la poderosa victoria en casa (99-75).

Antes del inicio del partido, el club y los aficionados brindaron un emotivo homenaje a Manolo Dugo, delegado de campo del club desde 2017 y vinculado al baloncesto de Algeciras desde hace más de dos décadas. Dugo ocupó cargos directivos en los antecesores del actual CB Algeciras. El Ayuntamiento participó en el acto y destacó la "vinculación y entrega al deporte" de Manolo Dugo, quien también ejerció de presidente del Club de Atletismo Los Pinos desde su constitución hasta 1999.