El Club Baloncesto Algeciras sufre en Jaén su primera derrota de la temporada (90-77)

Primera derrota de la temporada para el Club Baloncesto Algeciras. El equipo de Miki Ortega ha cedido este domingo en Jaén (90-77) su primer revés después de un arranque perfecto de cuatro victorias seguidas en el grupo DA de la Tercera FEB.

A los algecireños les ha penalizado un desastroso último cuarto (26-11) después de treinta minutos donde la igualdad marcó el resultado en La Salobreja. El primer cuarto fue competido con un 24-22 que dejaba entrever lo que se iba a ver en el resto del encuentro. Al descanso el encuentro se movía en distancias cortas con cinco puntos de renta para los de Jaén (44-39).

El paso por vestuarios sentó bien al equipo de Miki Ortega, que se logró poner por delante (64-66) con diez minutos por disputarse. Ahí llegó la desconexión de los algecireños, que apenas anotaron seis puntos en ocho minutos y acabaron claudicando en un fatídico periodo final donde consumaron su primer tropiezo del nuevo proyecto.

Mark Mensah, con 17 puntos y 20 de valoración, fue el más destacado en el CBA, que tuvo en dobles dígitos de anotación a Reid, Ngom y Edokpayi.

El Club Baloncesto de Algeciras se pone con un balance de 4-1 en la clasificación de un grupo que dominan el Jaén y el Tíjola (5-0).