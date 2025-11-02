El Club Baloncesto Algeciras sufre en Jaén su primera derrota de la temporada (90-77)
El equipo de Miki Ortega compite durante los tres primeros cuartos, pero se ve penalizado en el último periodo
Primera derrota de la temporada para el Club Baloncesto Algeciras. El equipo de Miki Ortega ha cedido este domingo en Jaén (90-77) su primer revés después de un arranque perfecto de cuatro victorias seguidas en el grupo DA de la Tercera FEB.
A los algecireños les ha penalizado un desastroso último cuarto (26-11) después de treinta minutos donde la igualdad marcó el resultado en La Salobreja. El primer cuarto fue competido con un 24-22 que dejaba entrever lo que se iba a ver en el resto del encuentro. Al descanso el encuentro se movía en distancias cortas con cinco puntos de renta para los de Jaén (44-39).
El paso por vestuarios sentó bien al equipo de Miki Ortega, que se logró poner por delante (64-66) con diez minutos por disputarse. Ahí llegó la desconexión de los algecireños, que apenas anotaron seis puntos en ocho minutos y acabaron claudicando en un fatídico periodo final donde consumaron su primer tropiezo del nuevo proyecto.
Mark Mensah, con 17 puntos y 20 de valoración, fue el más destacado en el CBA, que tuvo en dobles dígitos de anotación a Reid, Ngom y Edokpayi.
El Club Baloncesto de Algeciras se pone con un balance de 4-1 en la clasificación de un grupo que dominan el Jaén y el Tíjola (5-0).
