Un nadador con autismo cruza por primera vez el estrecho de Gibraltar

Tuna Tunca, a la derecha, junto a los otros tres nadadores del club Neda el Món.

El joven nadador turco Tuna Tunca, de 22 años, ha hecho historia este jueves al convertirse en la primera persona con autismo en completar a nado el Estrecho de Gibraltar, un reto que ha llevado a cabo acompañado de otros tres deportistas bajo la modalidad sin neopreno.

El cruce, homologado oficialmente por la Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar (ACNEG), se completó en 5 horas y 32 minutos, con salida desde Tarifa y llegada a Dalia (Marruecos), tras recorrer los 16,2 kilómetros de aguas abiertas con una temperatura media de 19,4 grados centígrados.

Tunca compartió la hazaña con los españoles Víctor Gregori Barrera (24 años) y Ariadna Moreno Aleu (25 años), así como con el británico Rohan André Crouse (46 años). Los cuatro nadadores forman parte del Club de Natación Neda el Món, con sede en Banyoles (Girona) y especializado en travesías de aguas abiertas, que completaba su segundo grupo de deportistas en el Estrecho.

No es la primera gesta de Tunca, quien ya había cruzado el Canal de la Mancha en un tiempo de 13 horas y 26 minutos. Su logro en aguas del Estrecho refuerza su condición de referente deportivo y personal.

La organización ha destacado que el joven representa “un ejemplo de que no hay condición que limite, sino retos que se luchan y se alcanzan con esfuerzo y constancia”. Según relatan, Tunca asegura sentirse “en calma y libre cuando nada en aguas abiertas”, una práctica que le permite enfocarse, disfrutar del silencio del mar y alcanzar su máxima felicidad.

Con este cruce, el deportista turco no solo suma un nuevo reto deportivo a su palmarés, sino que abre un camino de inspiración para personas con autismo y para el deporte inclusivo a nivel internacional.