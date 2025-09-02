Cuatro nadadores del club Neda El Món cruzan el estrecho de Gibraltar en 4 horas y 28 minutos

El club de natación Neda el Mon, con sede en Banyoles (Girona) y especializado en travesías de aguas abiertas, ha inaugurado la temporada de septiembre con su primer cruce del Estrecho de Gibraltar. En esta ocasión, cuatro nadadores han logrado con éxito la travesía entre Tarifa y la costa marroquí de El Vaal, completando los 16,6 kilómetros en un tiempo total de 4 horas y 28 minutos.

Dos de ellos lo hicieron sin neopreno: Daniel Ortíz Castro y Danila Novikov. Los otros dos optaron por neopreno: Ferrán Fernández Dames y Josep Sánchez García.

La prueba se desarrolló con una temperatura media del agua de 19,7 grados centígrados, lo que añadió un desafío adicional a la exigente travesía, considerada una de las más icónicas de la natación en aguas abiertas.

Neda el Mon, fundado en 2010, promueve la natación en el medio natural y organiza cada año pruebas emblemáticas como la Travesía de Cadaqués o la Swim Marathon de Banyoles. Además, ofrece entrenamientos, asesoramiento técnico y expediciones para cruzar estrechos y canales de todo el mundo, como el de Gibraltar, uno de los retos más codiciados por los aficionados a la larga distancia.