Muere atropellado un anciano por el portero español del Inter de Milán, Josep Martínez

El portero del Inter de Milán Josep Martínez, en una imagen de archivo.

El portero español del Inter de Milán, Josep Martínez, ha atropellado este martes a un hombre de 81 años en silla de ruedas eléctrica que falleció en el acto, aunque las primeras hipótesis apuntan a que el anciano perdió el conocimiento e invadió la carretera.

El accidente sucedió sobre las 9:40 en Fenegrò (Como, norte), momento en el que el meta valenciano, que estaba de camino al centro de entrenamiento interista, atropelló al fallecido, según reportaron este martes los medios locales.

Martínez, de 27 años, intentó socorrer al hombre de 81 años, pero no pudo hacer nada para salvar su vida. Tampoco las emergencias médicas que llegaron al lugar del accidente, que solo pudieron confirmar la muerte del hombre.

Según las primeras reconstrucciones que desvelaron los medios italianos, el hombre pudo haber sufrido un desmayo o ataque al corazón, motivo por el que pudo haber invadido la carretera. Por el momento, el Inter de Milán anunció en un comunicado que la rueda de prensa prevista para las 14:00 del técnico rumano Cristian Chivu, fue suspendida.