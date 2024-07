Las mejores fotos del Cádiz CF - Al-Jazira en el Ciudad de La Línea

El Cádiz CF se impuso 2-1 a Al-Jazira en el cuarto ensayo del verano en un partido disputado en el estadio Ciudad de La Línea. El equipo de Paco López fue de menos a más y tras un primer periodo espeso, mostró más chispa y frescura en la reanudación.

Paco López, desde la distancia por su ausencia debido a un leve tema médico, y su ayudante Toni López pusieron en liza un once inicial con sabor a titularidad en algunas demarcaciones y con Bastida como único canterano presente. Por destacar, los primeros minutos de Iván Alejo en la presente pretemporada, en la que ha estado lesionado, y la presencia de Víctor Chust después de su ampliación de contrato y confirmación de que no se mueve del proyecto.

Hay que hablar de un Cádiz CF muy espeso durante la primera media hora. Al equipo le faltaba mayor circulación en el centro del campo y un punto más en el ritmo del duelo. No es que el Al-Jazira fuera un enemigo temible, pero tuvo la virtud de defender con orden sabiendo superar la presión cadista y de acertar con la portería contraria.

Si la reaparición de Alejo era positiva, peor sabor dejó que a los cinco minutos fue amonestado en un amistoso. El extremo sigue sin corregir esas ‘formas’ porque se temió en los minutos posteriores por su expulsión. Precisamente de botas del vallisoletano nació el primer aviso en un tiro que cortó Rekik.

El marcador lo abrió en el 21’ Neeskens Kebano, que fusiló a Caro en un balón que recibió en el área estando sin oposición. El portero cadista no pudo hacer nada ante un lanzamiento tan claro para el atacante.

No mejoró el Cádiz hasta los últimos 15 minutos con llegadas muy parecidas en las que mereció fijar las tablas. Un doble remate de Álex y Bastida salvando el portero el segundo de ellos; un magnífico pase en largo de Caro a la espalda de la defensa que Chris no transformó por la pierna salvadora de Rekik; un córner con testarazo de Bastida y peinada de Chris que Roger envió alto en posición acrobática; y un centro-chut de Caro que no alcanzó Chris pero sí lo hizo Roger con poca puntería teniendo todo a favor.

Tras el paso por vestuarios, De la Rosa por Alejo fue el único cambio en los cadistas, quienes llevaron el peso con algo de más frescura. Salvo un par de aproximaciones de Al-Jazira, una de ellas de Kebano sin portero tras un fallo de Caro en la entrega, el conjunto gaditano se acercó más veces y con mayor claridad al área del equipo de Emiratos Árabes. Era un secreto a voces que el empate iba a llegar hasta que Chris Ramos recibió en la zona de tres cuartos, se movió con habilidad buscando espacio libre y soltó un tiro raso que se coló en el fondo de la portería.

Las tablas dieron confianza y esta se plasmó en el 9 cadista, ya que Chris tuvo dos opciones para volver a anotar. Primero en una fallida salida del portero cuya vaselina salvó la zaga, y luego en un servicio de Roger que enganchó en el área el gaditano y se lució el cancerbero evitando el gol.

Debutó el juvenil Samu Almagro, aunque con Etta Eyong en el césped y con espacio, el atacante del filial hizo lo que más le gusta en un robo y una carrera que definió con fuerza y arriba. Fue el definitivo 2-1.

Ficha técnica

Cádiz CF (2): Caro, Zaldua (Iza Carcelén, 69’), Fali (Glauder, 69’), Víctor Chust, Matos (Julio Cabrera, 83’), Álex Fernández, Bastida (Samu Almagro, 76’), Iván Alejo (De la Rosa, 46’), Rubén Sobrino (Borja Vázquez, 69’), Roger (Mwepu, 83’) y Chris Ramos (Etta Eyong, 76’).

Al-Jazira (1): Al Meri, Ahmed Mahmoud, Rekik, Al Attas, Coulibaly, Mubarak, Richard Akonnor, Rabii, Zayed Sultan, Bruno Conceicao y Neeskens Kebano.

Goles: 0-1 (21’) Neeskens Kebano. 1-1 (50’) Chris Ramos. 2-1 (79’) Etta Eyong.

Árbitro: Sánchez Carreras (cordobés). Amonestó a jugador cadista Iván Alejo y a los visitantes Ahmed y Coulibaly.

Incidencias: Encuentro amistoso disputado en el Estadio Municipal Ciudad de La Línea. Unos 600 espectadores. Tarde agradable con algo de viento. Terreno de juego en buenas condiciones.