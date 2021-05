La Unión Deportiva Los Barrios cerró este domingo la temporada con una derrota ante el Córdoba B (8-1), que si bien era previsible, no se antojaba a priori tan abultada. El filial blanquiverde, con la rabia de no poder disputar el playoff de ascenso a Segunda RFEF tras el intento infructuoso del primer equipo por alcanzar la 'Pro', en el que la Balona tuvo algo que ver con su derrota ante el Sevilla Atlético, se ensañó con un conjunto gualdiverde desconectado tras una semana de parón y con unos jugadores preocupados por si cobrarán las nóminas pendientes que les adeuda el club para el que juegan.

Para el último encuentro de la temporada, Keko Rosano introdujo novedades en el once. En la portería el técnico premió con su primera titularidad a Nacho Bessone, que debutó en la anterior jornada ante el CD Utrera. El técnico dejó fuera del once a Trujillo y Seidou y compuso una defensa con Ussama, Mous y Adri, apoyados por Ekedo y Kaya cuando era necesario. El técnico premió la labor de Rivero en los últimos encuentros y lo colocó en el once inicial junto a Diawara, Bouba y Richard. El míster iba a por el partido con sus jugadores más talentosos.

Y no fue mal el inicio de los barreños, que en los primeros minutos avisaron frente a un Córdoba B más espeso de lo habitual, pero los disparos de Kaya y Diawara se marcharon fuera. Sin embargo, los locales poco a poco se fueron encontrando con su juego ante una Unión que fue acusando el calor con el paso de los minutos.

Tras un remate de Puga que sacó Nacho, los de Germán Crespo se adelantaron en el marcador por medio de una gran acción de Luismi. El ex del Ciudad de Lucena también fue clave en el segundo gol, al meter un buen pase a Diego Domínguez. El goleador cordobesista no falló y puso el 2-0 con el que se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, Rosano movió el banquillo y empezó a refrescar el once con la entrada de Rubén en la portería, que debutó con la zamarra gualdiverde, y de Seidou. Por un momento pareció que había capacidad de reacción por parte de la Unión cuando recortó distancias en su primer acercamiento con un lanzamiento de Diawara desde fuera del área que sorprendió a Javi Romero. Sin embargo, los del Nuevo Arcángel golpearon de nuevo y en la siguiente jugada Ale Marín hizo el tercero. Y acto seguido, el festival blanquiverde siguió con el cuarto tanto, segundo en la cuenta de Luismi.

Tras el 4-1, el equipo barreño bajó los brazos y todo fue coser y cantar para un Córdoba B que se gustó. Manolillo hizo el quinto nada más entrar. El cordobés se llevó la celebración más cariñosa de todo un equipo que fue una piña. Sin tiempo a reaccionar, Marcelo marcó el sexto de penalti y Luismi completó un gran partido con su tercero, séptimo de un filial que barrió al equipo gaditano.

En la recta final, Germán Crespo agotó los cambios para dar minutos a todos. El trabajo estaba hecho. El ritmo bajó aún más. Eso sí, La Unión dio un pasito hacia adelante y se encontró con su segundo gol, obra de Bouba. Sólo faltaba que el árbitro pitase el pitido final para certificar la victoria pero antes Veloso puso el octavo y definitivo.

La Unión se despide de la temporada en lo deportivo sabiendo que la mayoría de sus jugadores no jugarán en el San Rafael la próxima temporada, al igual que Rosano, que este sábado confirmó en sus redes sociales que no entrenará en la Villa en la temporada 21/22. La plantilla aun tiene mes y medio de contrato y se encuentra expectante de saber si cobrará las nóminas de mayo y junio, con abril aún pendiente de abonar.