El linense Rafa Trujillo, subcampeón del Mundo Master y campeón Gran Master de la clase finn

El regatista linense Rafa Trujillo se proclamó este fin de semana subcampeón del mundo de la clase Finn Master, durante el Mundial que tuvo como escenario Brisbane (Australia), bajo la organización del Royal Queensland Yacht Squadron. Trujilló acabo las siete pruebas computadas a tan solo un punto del campeón, el australiano Brendan Casey, quien hizo historia al convertirse en el primer regatista local en conquistar el título del Finn World Masters. La tercera posición fue para el neozelandés Karl Purdie.

Con estos resultados, Rafa Trujillo también se alzó con el título de campeón Gran Master, por delante del regatista local Anthony Nossiter y del británico Nick Craig.

El regatista, forjado en el Real Club Náutico de La Línea, ya había logrado el título Master en 2016 en el Lago di Garda (Italia) y subió al tercer cajón del podio en 2017. Lo destacable es que, tras someterse a una operación de cadera para superar problemas físicos, no solo regresó recientemente a la competición, sino que lo hizo a un nivel que le permitió pelear nuevamente por el oro mundial de su categoría.

El mejor deportista linense de todos los tiempos, medallista en Mundiales y Juegos Olímpicos, vio reconocida su trayectoria recientemente al ser nombrado miembro del Salón de la Fama de la clase Finn.

El campeonato contó con la participación de 107 embarcaciones procedentes de 16 países. Tras tres intensas semanas de regatas en Moreton Bay, que incluyeron los Nacionales Australianos y la Finn Gold Cup, la flota puso a prueba tanto su resistencia física como su capacidad estratégica.

La jornada final arrancó con dos pruebas destinadas a recuperar las suspendidas el día anterior. En la sexta manga, con vientos de 15 a 16 nudos, el australiano Rob McMillan se llevó la victoria, mientras Trujillo cruzaba la línea de meta en sexta posición, manteniendo vivas sus esperanzas de título pese a un descarte desfavorable. Todo se decidiría en la última regata.

Un momento de la entrega de trofeos

El duelo final se convirtió en un auténtico “match race” entre Casey y Trujillo. Con rachas de viento que alcanzaron los 27 nudos, la prueba exigió al máximo a los competidores. El español intentó maniobrar para retrasar a su rival y crear la oportunidad de superar al australiano, logrando mantenerse cerca y mantener la tensión hasta la primera baliza.

El momento decisivo llegó en el segundo tramo, cuando Trujillo buscó atrapar a Casey entre la flota, pero el australiano encontró un hueco estratégico que le permitió abrir una ligera ventaja. A pesar de ello, el andaluz recortó distancias en el tramo final y terminó justo detrás de Casey. El undécimo puesto del australiano fue suficiente para asegurarle el título mundial por un solo punto.

“Lo di todo en el agua. No sé qué más podía hacer para ganar, pero estoy orgulloso de este segundo puesto”, declaró Trujillo, quien incluso sufrió daños en la orza tras tocar fondo en una de las mangas finales. Sobre su rival, añadió: “Brendan Casey fue imbatible desde mitad de la Finn Gold Cup. Realmente fue el mejor en estas aguas”.