El linense Rafa Trujillo pasa a formar parte del Salón de la Fama de la clase Finn

El linense Rafa Trujillo ya forma parte del Salón de la Fama de la clase Finn. El nombramiento del siete veces olímpico tuvo lugar durante la ceremonia de clausura del Finn Gold Cup 2026, celebrada en el Royal Queensland Yacht Squadron, en Brisbane (Australia). Este reconocimiento distingue a las grandes leyendas de una de las clases más emblemáticas de la vela olímpica, entre las que sin duda se encuentra el mejor deportista de La Línea de todos los tiempos.

Rafa Trujillo, aquel voluminoso chaval que tuvo que cruzar con el barco a cuestas la carretera de acceso a Gibraltar para dar sus primeros pasos en Óptimist cuando se formaba en el Real Club Náutico de La Línea, es una referencia histórica del Finn por la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. A lo largo de su etapa como regatista participó en cuatro Juegos Olímpicos, tres de ellos en la clase Finn y uno en la clase Star, antes de iniciar una etapa como entrenador, en la que suma otras tres comparecencias olímpicas.

Además de alzarse con el mencionado título del Mundo de 2007, se colgó dos medallas de plata (en Cádiz en 2003 y en Estados Unidos en 2010), a los que sumó un oro (2016) y una segunda posición (2017) cuando ya desembarcó en la categoría máster.

En su etapa como entrenador, desempeñó un papel clave en la progresión del brasileño Jorge Zarif, el ganador más joven de la historia del Finn Gold Cup en 2013. Posteriormente se incorporó como técnico al Equipo Olímpico Australiano, en el que ha sido una figura destacada en la preparación de Matt Wearn, campeón olímpico en París 2024.

El Salón de la Fama de la clase Finn rinde homenaje a figuras históricas, del que ya forman parte nombres como Paul Elvstrøm, Jörg Bruder, Hubert Raudaschl, Willy Kuhweide, John Bertrand, Lasse Hjortnæs, José Luis Doreste, Ben Ainslie, Mateusz Kusznierewicz o Fredrik Lööf.

El presidente de la Asociación Internacional de la clase Finn, Rob McMillan, subrayó durante el acto, en referencia al deportista linense, que “hay personas cuya contribución a la clase y a la vela en general es absolutamente extraordinaria, y sin su personalidad y compromiso el Finn sería hoy un lugar mucho más pobre”.

Visiblemente emocionado, Trujillo agradeció el reconocimiento y compartió una reflexión personal sobre su trayectoria reciente y su recuperación física tras una operación de cadera, destacando el papel de la clase Finn como motor de motivación y bienestar.