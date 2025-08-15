La Línea y el vóley playa continúan su andadura con el Campeonato masculino sub-17

La playa de La Atunara de La Línea ha inaugurado este jueves 14 de agosto el Campeonato de España de Clubes Cadete Sub-17 masculino, enmarcado en el Diputación de Cádiz Beach Sports, con una jornada de alto ritmo competitivo que combinó fase de grupos y primeras eliminatorias. En el arranque de grupos, firmaron triunfo ADESA 80 (por bye), CV Vinaròs, CV Net 7 A, CV Manacor, CV Pòrtol, CV Arenys, CVP Arenys, CV Net 7 B, Tovar BVC 1, Cártama, Club Ourense, CD Extremadura, CV Alcalá, Sideout, CD La Manga y CID Jovellanos, asegurando el pase a los cruces con actuaciones sólidas y varios duelos resueltos con autoridad.

En la Ronda de Ganadores, continuaron su marcha ADESA 80 (ante CV Vinaròs), CV Net 7 A (f rente a CV Manacor), Sant Joan d’Alacant (contra AD Eliocroca), CVP Arenys (ante Albarena B), Tovar BVC 1 (sobre Cártama), Club Ourense (f rente a CD Extremadura), Sideout (contra CV Oleiros) y CD La Manga (ante CID Jovellanos), perfilándose como referencias del cuadro tras un primer día muy competido.

Por la Ronda de Perdedores, se reengancharon al torneo Tovar BVC 2, CV Pòrtol, CV Net 7 B, FC Barcelona, CV Las Rozas, CV Alcalá y Grúas Pablo Fabraquer, que superaron sus respectivos compromisos para seguir con vida en La Atunara. La competición continuará mañana con nuevos cruces camino de las rondas finales, en un ambiente de playa y grada que está consolidando la Diputación de Cádiz Beach Sports en La Línea como una de las grandes citas estivales del vóley playa de cantera