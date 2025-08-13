La Línea corona a Sideout como campeón de España cadete femenino de vóley playa

La playa de La Atunara de La Línea ha cerrado este miércoles el Campeonato de España de Vóley Playa Cadete de Clubes Sub-17 Femenino, enmarcado en el Diputación de Cádiz Beach Sports La Línea, con una jornada final vibrante que coronó al Sideout como nuevo campeón nacional. El conjunto canario venció por 2–1 a San Ignacio en una final de enorme intensidad, resuelta en un tercer set lleno de emoción y alto nivel técnico.

La mañana arrancó con los cuartos de final, donde VP Torrelavega superó 2–1 a CV Sestao; Sideout se impuso 2–0 a Playas Benidorm; Majadahonda ganó 2–1 a K1 Academy; y San Ignacio eliminó 2–1 a Amigos Cádiz A.

En semifinales, Sideout firmó un sólido 2–0 ante VP Torrelavega, mientras que San Ignacio repitió marcador frente a Majadahonda.

En el partido por el bronce, VP Torrelavega logró subirse al podio tras vencer 2–1 a Majadahonda.

Con las gradas llenas y un ambiente festivo, el torneo femenino se despidió dejando claro el alto nivel de la cantera nacional.

Este jueves, 14 de agosto, comenzará en el mismo escenario el Campeonato de España de Vóley Playa Cadete de Clubes Sub-17 Masculino, que se prolongará hasta el sábado y promete repetir el espectáculo y la emoción vividos en La Atunara.