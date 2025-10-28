La Línea, anfitriona del campeonato de selecciones provinciales de baloncesto infantil masculino

La Línea de la Concepción se prepara para albergar el Campeonato de Selecciones Provinciales de Baloncesto A8 infantil masculino, que se celebra del 31 de octubre al 2 de noviembre. El torneo reunirá a las ocho mejores selecciones infantiles masculinas, cuyos participantes aspiran a formar parte del equipo andaluz para el Campeonato de España.

El Campeonato de Selecciones Provinciales de Baloncesto A8 infantil masculino se desarrollará en el pabellón polideportivo de La Línea de la Concepción, desde el viernes 31 al domingo 2 de noviembre. El torneo tendrá entrada gratuita para el público. Los horarios de juego son, el viernes, a las 17:00 y 19:00 horas. El sábado: 10:00, 12:00, 17.00 y 19:00 horas. El domingo, los partidos empezarán a las 9:30, con la final programada a las 13:30 horas.

El acto de presentación celebrado este martes ha contado con las intervenciones del alcalde, Juan Franco; el concejal de Deportes, Alejandro Rodríguez, y el delegado en Cádiz de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB), Adolfo Magrañal, quienes destacaron la colaboración interinstitucional como clave para el éxito deportivo.

El alcalde valoró la importancia del deporte y de la colaboración, señalando que “la sinergia entre las administraciones públicas, los clubes deportivos y el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz es fundamental para que todo fluya”, manifestó. Franco subrayó el impacto directo del evento en la economía local y en la potenciación del municipio.

Como prueba de la apuesta de la ciudad por el baloncesto en sus dos vertientes, el alcalde anunció que La Línea acogerá, en el fin de semana del 14 al 16 de noviembre, un torneo internacional de baloncesto femenino con las selecciones absolutas de España, Francia e Italia, que servirá de preparación para el próximo Pre-Mundial 2026.

El concejal de Deportes, Alejandro Rodríguez, enfatizó el papel del campeonato como una plataforma de visibilidad. “La celebración de este tipo de campeonato es un escaparate perfecto para la ciudad, una proyección turística, social y deportiva que nos proyecta más allá de la comarca”. Rodríguez agradeció a la Federación Andaluza de Baloncesto “por volver a confiar en una nueva ocasión en La Línea como sede de uno de los eventos más importantes en el calendario de la federación”.

Adolfo Magrañal, delegado de la FAB en Cádiz, celebró la consolidación de la ciudad como foco de este deporte. “Creo que hemos conseguido que la etiqueta de Ciudad del Baloncesto ya no sea de un año (2024), sino que sea para siempre, gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento, la implicación que nos facilita muchísimo el trabajo de la ULB y la apuesta de la Diputación de Cádiz”. Magrañal detalló la relevancia deportiva del campeonato A8 infantil masculino, con las ocho selecciones infantiles masculinas formadas por los mejores jugadores de la comunidad autónoma, “de donde saldrán los doce jugadores que representarán Andalucía en el Campeonato de España que se disputa en enero en Zaragoza”, informó.