El remo de élite llega a La Línea con la Copa de la Juventud Europea de beach sprint

El remo de élite llega este próximo fin de semana a La Línea de la Concepción, ciudad anfitriona de la Copa de la Juventud Europea de beach sprint, que se celebrará en la playa de Poniente. Esta competición internacional congregará a 150 deportistas de 16 países y representa un paso importante para la ambición de la ciudad de organizar el Campeonato Mundial de Beach Sprint en 2027 o 2028.

La Copa de la Juventud Europea de Beach Sprint arrancará oficialmente el jueves, 30 de octubre, a las 17:30 horas, con un desfile de las delegaciones participantes, desde el Museo Cruz Herrera hasta la playa de Poniente, culminando con la apertura e izado de la bandera de la competición.

La regata comenzará el viernes, 31 de octubre, a las 8:00 horas con la fase de time trial (toma de tiempo) para el posicionamiento de las embarcaciones. Los enfrentamientos eliminatorios continuarán a lo largo del sábado, de 8 a 18:00 horas. Las finales se disputarán el domingo, 2 de noviembre, en el mismo horario, con la entrega de medallas y la clausura del torneo programadas para las 18:00 horas.

La presentación se ha realizado este martes con la participación del alcalde, Juan Franco; el concejal de Deportes, Alejandro Rodríguez; el vicepresidente de la Federación Andaluza de Remo, Jesús Martínez, y el presidente del Club de Remo de Mar La Línea, Abel Salas.

El Club de Remo de Mar La Línea, organizador local, subraya que esta Copa de la Juventud Europea es un avance significativo con respecto a competiciones anteriores y además servirá para asegurar la sede del Mundial. “Para nosotros es un salto bastante grande después de hacer regatas nacionales o regionales, porque esta regata servirá para en años venideros poder organizar el mundial de beach sprint, en 2027 o 2028”, afirmó Abel Salas. El presidente del Club de Remo de Mar La Línea destacó que el Mundial traería a la ciudad entre 2.000 y 3.000 personas y la proyectaría como “escaparate de este deporte”.

El alcalde, Juan Franco, expresó su entusiasmo por acoger este fin de semana la Copa de la Juventud Europea de Beach Sprint, un evento de “primerísimo nivel” y reconoció la labor del club organizador y de su presidente. Asimismo, animó a los asistentes a disfrutar de la gastronomía y las actividades lúdicas que la ciudad ofrece este fin de semana.

El concejal de Deportes resaltó las condiciones de la ciudad para los deportes de mar. “La Línea cuenta con un entorno privilegiado. Nuestro litoral no es solo para el ocio veraniego, sino que también es un escenario perfecto para la práctica del deporte, como se ha reflejado en todos estos eventos,” manifestó Rodríguez, mencionando los recientes campeonatos nacionales y andaluces de Remo de Mar. El concejal agradeció el apoyo de la Federación Española y Andaluza de Remo, así como a la Diputación de Cádiz, y destacó que acoger este tipo de eventos “fomenta la actividad física de nuestra juventud y además proyecta una mejor imagen de la ciudad”.

Por su parte, Jesús Martínez, de la Federación Andaluza de Remo, expresó el orgullo de la federación por el trabajo del club local y el respaldo municipal, reconociendo estas actividades como un apoyo esencial para la difusión del remo de mar.